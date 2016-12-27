Maraş gençleri lider bitirdi

Okan KARADEMİR

Futbolda A2 (Gençler) liglerine hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam edilirken 3 ayrı ligde toplam 5 maç ertelendi. A2 Süper Lig’de 14.hafta, A2 1.Lig Kırmızı Grup’ta 9.hafta ve A2 1.Lig Beyaz Grup’ta ise 10. hafta geride kaldı. 1 maç dışında ilk devresi tamamlanan A2 1. Lig Kırmızı Grup’ta Maraş zirvede yer aldı. A2 Süper Lig ve A2 1. Lig Beyaz Grup’ta ilk devre Cuma günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

A2 Süper Lig

A2 Süper Lig’in 14.haftasında 6 karşılaşma oynanırken 2 maç ertelendi. Oynanan 6 maçta toplam 26 atıldı.

1 maç beraberlikle sonuçlanırken 3 takımın evinde 2 takımda da deplasmanda kazandı. Deplasmanda Yalova’yı 4-0 yenen Türk Ocağı ile deplasmanda Çetinkaya karşısında 6-0 kazanan Dumlupınar 32’şer puan ve maç fazlasıyla zirveye ortak oldu. Haftaya lider giren ve maçı ertelenen Kaymaklı 31 puan ve 1 maç eksiğiyle üçüncü sırada yer alırken deplasmanda Cihangir’e 2-1 mağlup olan Yenicami maç fazlasıyla liderliğe yükselme şansını kaçırdı.

A2 1. Lig Kırmızı Grup

A2 1.Lig Kırmızı Grup 9. haftasında 4 maç oynanırken 1 maç ertelendi. Oynanan 4 maçta 15 atılırken gol 3 takım dış sahada 1 takımda evinde galip geldi. Grupta erteleme maçı dışında ilk devre tamamlanırken Maraş 22 puanla zirvede yer aldı.

A2 1. Lig Beyaz Grup

A2 1.Lig Beyaz Grup 10.haftasında 3 maç oynandı, 2 maç ise ertelendi. Oynanan 3 maçta 13 gol atılırken 3 takım da deplasmanda 3 puana uzandı. 18 puanlı Lapta maç fazlasıyla liderlik koltuğunda otururken Esentepe ise 16 puan, maç fazlası ve averajla ikinci sırada bulunuyor. 2 maçı eksik olan Karşıyaka ise 16 puan ve averajla üçüncü sırada.

A2 LİGLERİNDE ALINAN SONUÇLAR

A2 SÜPER LİG

GAÜ ÇETİNKAYA-DUMLUPINAR: 0-6

BAF ÜY-DEĞİRMENLİK: 4-1

CİHANGİR-YENİCAMİ: 2-1

MORMENEKŞE-G.BİRLİĞİ: 1-1

LEFKE-BİNATLI: 5-0

YALOVA-T.OCAĞI: 0-4

DOĞAN TB-G.GÜCÜ: Ertelendi

K.KAYMAKLI-MAĞUSA TG: Ertelendi

A2 1.LİG KIRMIZI GRUP

MARAŞ-MESARYA: 1-2

DİPKARPAZ-Y.BOĞAZİÇİ: 2-3

MEHMETÇİK-MERİT AY: 0-2

AKOVA-HAMİTKÖY: 3-2

DÜZKAYA-GÖÇMENKÖY: Ertelendi

A2 1.LİG BEYAZ GRUP

OZANKÖY-TATLISU: 2-3

LAPTA-GÖNYELİ: 2-3

SERDARLI-ESENTEPE: 1-2

DOĞANCI-DENİZLİ: Ertelendi

B.BAĞCIL-KARŞIYAKA: Ertelendi

A2 SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.TÜRK OCAĞI 14 10 2 2 50 12 38 32

2.DUMLUPINAR 14 10 2 2 48 10 38 32

3.KÜÇÜK KAYMAKLI 13 10 1 2 43 10 33 31

4.YENİCAMİ 14 9 3 2 51 15 36 30

5.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 13 8 5 0 47 14 33 29

6.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ 13 8 2 3 35 11 24 26

7.LEFKE 14 8 1 5 27 29 -2 25

8.CİHANGİR 14 7 2 5 31 22 9 23

9.BAF ÜLKÜ YURDU 14 7 1 6 34 27 7 22

10.YALOVA 14 5 0 9 25 44 -19 15

11.GENÇLİK GÜCÜ 13 4 2 7 26 19 7 14

12.GAÜ ÇETİNKAYA 14 3 3 8 18 29 -11 12

13.GENÇLER BİRLİĞİ 14 3 2 9 20 41 -21 11

14.MORMENEKŞE 14 3 1 10 24 61 -37 10

15.DEĞİRMENLİK 14 1 1 12 18 67 -49 4

16.BİNATLI 14 0 0 14 7 93 -86 0

A2 1. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.MARAŞ 9 7 1 1 24 7 17 22

2.MESARYA 8 5 1 2 16 6 10 16

3.GÖÇMENKÖY 7 5 1 1 23 13 10 16

4.AKOVA 9 3 3 3 20 17 3 12

5.HAMİTKÖY 8 3 3 2 21 15 6 12

6.MERİT AY 9 2 4 3 13 15 -2 10

7.YENİ BOĞAZİÇİ 9 3 1 5 12 21 -9 10

8.DÜZKAYA 8 2 4 2 15 13 2 10

9.MEHMETÇİK 8 1 3 4 6 20 -14 6

10.DİPKARPAZ 9 0 1 8 6 29 -23 1

A2 1. LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.LAPTA 9 6 0 3 31 12 19 18

2.ESENTEPE 9 5 1 3 21 13 8 16

3.KARŞIYAKA 7 5 1 1 12 8 4 16

4.DENİZLİ 8 5 0 3 25 14 11 15

5.GÖNYELİ 9 4 1 4 28 17 11 13

6.TATLISU 8 3 4 1 24 15 9 13

7.SERDARLI 8 4 0 4 24 14 10 12

8.DOĞANCI 8 3 2 3 22 24 -2 11

9.OZANKÖY 8 3 0 5 17 15 2 9

10.BOSTANCI BAĞCIL 7 2 0 5 8 38 -30 6

11.GİRNE HALK EVİ 9 0 1 8 4 46 -42 1