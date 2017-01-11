Mapfree’den “Süper” son: 78-68

Mapfree normal süresi 67-67 biten maçta Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 10 sayı farkla devirdi

WARNER COŞTU: Mapfree uzun süre yenik götürdüğü maçta Angelo Warner’ın mükemmel oyunu ile önce eşitliği ardından öne geçti ve maçı da uzatmada kazandı. Warner 38 saı ile gecenin yıldızı oldu

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar **, Hatice Ersözlü **

Mapfree: Mustafa ** (3), Angelo Warner **** (38), Sercem ** (5), Mustafa Rıfkı *** (4), Hakan ** (2), Petrovic * (6), İsmail *, Champaıgne ***(16), Hasan ** (4)

LAÜ: Knıght *** (32), Adnan * (4), Darko Cohadarevic *** (21), Kemal ** (2), Benon ** (3), Filip ** (6), Hüseyin *, Hasan *, Nevzat **

1.periyot: 12-17

İlk yarı: 25-31

3.periyot: 45-50

Ton guç KOTAK

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçta Mapfree, Lefke Avrupa Üniveritesi’ni uzatmada 78-68 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Maça iyi başyalayan Lefke Avrupa Üniversitesi, Knıght ve yeni transferi Darko Cohaderevic ile bulduğu sayılarla oyunda üstünlüğü ele geçirdi. İlk periyotu 17-12 önde geçen LAÜ üstün oyununu devre sonuna kadar devam ettirerek ilk yarıyı 31-25 üstün kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf yine LAÜ oldu. Bu bölümde fark zaman zaman çift hanelere çıksa da Mapfree, Angelo Warner’la denge kurarak farkı eritti ancak bu bölüm 50-45 LAÜ lehine tamamlandı.

Oyunun son bölümünde Angelo Warner’la basketler bulan Mapfree 2.dakika 20 saniye kala 58-57 öne geçti. Bundan sonra karşılıklı basketler son ana kadar devam etti. Son anlarına 67-65 önde giren Mapfree, Knıght’ın iki sayılık basketine engel olamadı ve maçın normal süresi 67-67 berabere tamamlandı.

Uzatmada ise Mapfree, Angelo Warner’la basketler bularak öne geçerek maçı 78-68 kazandı.Bu arada maçın son anlarında LAÜ Antrenörü Orhun Mevlit hakemlere yaptığı itirazlardan dolayı diskalifiye edildi. Mapfree’de maçın yıldızı 38 sayı atan Angelo Warner oldu.