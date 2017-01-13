13 Ocak 2017

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Mapfree fark attı: 14-41

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Mapfree fark attı: 14-41
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 27 SAYI FARK: Genç Erkekler Ligi’nde oynanan maçta Mapfree deplasmanda karşılaştığı Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 27 sayı farkla 41-24 mağlup etti

 Gürsel KARAGÖZLÜ

 Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Genç Erkekler Ligi’nde Mapfree deplasmanda Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 41-24 mağlup etti.

LAÜ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından itibaren oyunda üstün olan Mapfree, Lefke Avrupa Üniversitesi önünde rahat bir oyun çıkardı.

Mapfree karşısında Lefke Avrupa Üniversitesi sayı bulmakta zorlanınca Mapfree de hücumda etkili oldu ve maçı 27 sayı farkla 41-14 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Lefke Avrupa Üniversitesi yine kazanamayarak 1 puanla yetinmek zorunda kaldı.

Basketbol

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