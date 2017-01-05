Mapfree, Bojan’a kavuştu

Basketbol Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden Mapfree’nin üçüncü yabancısı Bojan önceki akşam KKTC’ye geldi ve dün de takımıyla ilk idmanına çıktı

Tonguç KOTAK

Sezona Angelo Warner ve Champaigne ile başlayan Mapfree, üçüncü yabancısı Sırbistan’lı Bojan Petrovic’i KKTC’ye getirerek idmana çıkardı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi ekiplerinden Mapfree’nin, anlaşma imzaladığı 24 yaşında ve 2,06 boyundaki Sırbistan’lı pivot Bojan Petrovic, önceki akşam KKTC’ye geldi.

İdmana çıktı

Bojan Petrovic dün akşam Mapfree’nin Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda antrenör Kadri Alagöz yönetiminde gerçekleştirdiği idmana da katıldı. Sırp oyuncunun takımla erken uyum sağlaması dikkat çekti.

Petrovic, 2014-2015 sezonunda Koopspor’da forma giymiş ve geçtiğimiz sezon başında da Mapfree ile hazırlık dönemine katılmış ancak anlaşma sağlanamayınca ülkesine geri dönmüştü.

Fizik gücü oldukça yüksek olan Bojan, hem 4 hem de 5 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.