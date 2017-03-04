Malulen Emeklilik İçin Başvuru Yaptı

2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süredir sahne alamayan İbrahim Tatlıses, malülen emeklilik için hastaneden rapor almak üzere başvuru yaptı.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu uzun süredir sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlısesmalulen emekli olabilmek için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuru yaptı.

800 TL İLA 4 BİN TL ARASI MAAŞ

Tatlıses’in malulen emeklilik hakkı kazandığında 800 lira ile 4 bin lira civarında bir maaş almaya hak kazanacağı belirtildi. Bunun yanı sıra Tatlıses’in devletin tanıdığı bazı vergi avantajlarından da yararlanabileceği kaydedildi.

2011’DE SALDIRIYA UĞRADI, HAYATI DEĞİŞTİ

Tatlıses’in uzun ve başarılı kariyeri, 14 Mart 2011’de tamamen değişti. O gün TV’de yayınlanan İbo Show programının çıkışında Maslak’ta uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu başından yaralanan Tatlıses, ölümden kılpayı kurtuldu.

SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Aşırı kan kaybı ve başındaki ağır yara ile girdiği 6 saatlik zorlu bir ameliyatın ardından 2 hafta boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Tatlıses, 6 Nisan 2011’de tedavisi için Almanya’ya götürüldü.

O günden bu yana hiç albüm yapmayan ve sahneye çıkmayan Tatlıses’in malülen emeklilik için hastaneden rapor almak üzere başvuru yaptığı yönündeki iddialar sevenlerini üzdü.