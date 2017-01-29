Mahkemeden cezaevine uyuşturucu

Merkezi Cezaevi’nde görev yapan gardiyanlar tüyler ürperten bir iddia ortaya attı. Mahkemeye çıkarılan tutukluları midesinde uyuşturucu ile cezaevine dönüyor

MİDELERİNDE TAŞIYORLAR: Bazı gardiyanların iddiasına göre mahkeme koridorlarında aile ve yakınları ile temas eden tutuklu ve mahkumlar küçük poşetler içinde aldıkları uyuşturucuyu yutarak, midelerinde cezaevine taşıyor. Mahkeme sonrası cezaevine dönen mahkumlar kusarak poşet içindeki uyuşturucuyu piyasaya sürüyor

GÖZETİM YERSİZ: Havadis’e konuşan gardiyanlar mahkemeye nakledilen tutuklu ve mahkumların oradaki gözetiminde yetersizlik olduğu görüşünde. Gardiyanlar, tutuklu ve mahkumların aileleri ile temasları veya orada gittikleri tuvaletlerde daha sıkı kontrol ve denetim yapılması gerektiği görüşünde

ÇOCUKLAR KULLANILIYOR: Çocuk yaştaki tutuklu ve hükümlüler, büyüklerle aynı koğuşlarda kalması nedeniyle bu tür suçlarda kullanılıyorlar. Gardiyanların iddiasına göre, kendilerinden yaşça büyük mahkumların baskısı altında kalan çocuk tutuklu ve yükümlüler bu taraz suçlarda kullanılıyor

Devrim Demir

Merkezi Cezaevi zaman zaman içerde ele geçirilen uyuşturucu ile gündeme geliyor. Geride kalan hafta içinde Narkotik ekipleri cezaevinde yine arama yaptı. Arama sonucu 10 gr uyuşturucu ele geçirildi. Cezaevine uyuşturucunun nerden girdiği tartışmaları yeniden alevlendi. Merkezi Cezaevinde görev yapan gardiyanlar Cezaevine uyuşturucunun tutukluların midesinde sokulduğunu öne sürdü.

Mahkeme koridorlarında alış veriş

İsimlerinin haberde yer almasını istemeyen gardiyanlar, duruşma için mahkemeye taşınan bazı mahkûmların, mahkeme koridorlarında veya tuvaletlerde teslim aldıkları uyuşturucuyu, poşetler içerisinde yutarak cezaevine taşıdığını iddia etti. İddiaya göre tutuklular poşet içinde yuttuğu uyuşturucuyu cezaevine dönünce kusarak çıkarıyor ve diğer mahkûm ve tutuklulara satıyor. Havadis’e konuşan gardiyanlar, “Tutuklular polis gözetiminde mahkemeye götürülüyor. Mahkeme koridorlarında aileleri ve yakınları ile temas ediyorlar. Bazı mahkûmlar ise tuvalete girip çıkıyor. İşte her şey orada oluyor. Tutuklu teslim aldığı uyuşturucuyu poşet içinde yutuyor. Cezaevine döndüğü zaman da kusarak, poşeti çıkarıyor” dedi.

Hep gardiyanlar zan altında

Gerekli kontrolün yapılmaması nedeniyle, cezaevinde bulunan her gram uyuşturucu ile ilgili tüm gardiyanların zan altında kaldığını anlatan gardiyanlar, “Mahkemeye taşınan mahkûm ve tutuklular daha sıkı kontrol edilmeli. Mahkeme koridorlarında aile ve yakınları ile temasları mercek altına alınmalı” şeklinde konuştu.

Çürük elmalar temizlensin

Havadis’e konuşan gardiyanlar, cezaevine uyuşturucu dâhil yasak olan maddelerin sokulmasına gardiyanların tümünün zan altında kalmasından duydukları huzursuzluğu da dile getirdi. “Bu iddialar bütün camiayı zan altında bırakıyor. Bunlar iddia düzeyinde kalmamalı. İddialar araştırılmalı ve gerçekten bu işe karışan çürük elmalar varsa onlar temizlenmeli” dedi.

Boğazından uyuşturucu poşeti çıktı

Narkotik ekiplerinin Çarşamba gecesi Cezaevinde gerçekleştirdiği operasyonda da bir mahkûmun boğazından poşet içinde uyuşturucu çıktı. Mahkûmun operasyon sırasında uyuşturucuyu saklamak için yutmaya çalıştığı ve müdahale sırasında boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenildi.

Tecavüzcülerin bu işle ilgisi yok

Merkezi Cezaevinde geçtiğimiz hafta yapılan uyuşturucu operasyonunda, bazı basın organlarında isimleri açıklanan iki kişinin ise uyuşturucu suçu ile ilgili olmadığı öğrenildi. İddia edilen isimler arasında 5 yaşındaki küçük kız çocuğuna tecavüz suçundan yargılanarak 14 yıl hapis cezası alan 14 yaşındaki İ.E. ve yine aynı suçtan cezası 31 Ocak tarihinde açıklanacak olan H.D.’nin uyuşturucu kullanmadığı tespit edildi.

Küçük yaştaki tutuklu ve mahkûmlar kullanılıyor

KTAMS genel sekreteri Güven Bengihan ise Havadis’e yaptığı açıklamada mevcut durumdaki cezaevinin güncelliğini yitirdiğini ve gardiyanların tüm olumsuz koşullara rağmen çalıştığını anlattı. Bengihan, yeterli koğuşun olmaması nedeniyle suçluların ayrıştırılamadığını ve küçük yaşta suç işleyerek cezaevine giren çocukların kötü niyetli mahkûmlar tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Bengihan ayrıca ıslah evinin olmamasına vurgu yaparak, çocukların cezaevinde uyuşturucu, cinayet suçu işleyenler ile birlikte suçlarını çektiklerine dikkati çekti.

Kayalı: Suça bulaşan gardiyan varsa temizlensin

Gardiyanlar Birliliği, KTAMS ve HAK-SEN cezaevinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun ardından yapılan haberlerle gardiyanların zan altında bırakılmasına yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi.

Havadis’e konuşan Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, cezaevinde yaşanan tüm sorunları her zaman basınla paylaştıklarını dile getirdi. Kayalı, mahkûm ve tutuklu sayısının artması ile cezaevindeki personel sayısının düştüğünü belirtti.

Kayalı şöyle devam etti: Merkezi cezaevi fiziki yapı olarak bitmiş olmasına rağmen, gardiyanlar şuan 3 kişinin yapacağı işi bir kişi yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir gardiyanın uyuşturucu satışı yaptığı ortaya çıktığı halde yeterli soruşturma yapılmadı. Gardiyanlar arasında eğer bu suçu işleyen varsa, temizlensin çünkü iddialar bütün gardiyanları yıpratmakta.

“Mahkemede yeterli kontrol yok”

Kayalı, mahkûm ve tutukluların mahkemeye gittikleri zaman gerekli önlemin alınmadığına dikkati çekti. Mahkemeye veya iş için dışarıya çıkarılan bazı mahkûm ve tutukluların bir şekilde uyuşturucu temin ettiklerini kaydeden Kayalı, “Esas olay dışarıda dönüyor, temin edilen uyuşturucu yutuluyor ve içeriye döndükleri zaman mide veya tuvalet yolu ile ellerine ulaşıyor” dedi.

Personel sayısı yetersiz

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, 15 subayın olması gereken cezaevinde 1 subay 1 müdür olduğuna dikkati çekti. Kayalı, ayrıca şuan cezaevinde 439 mahkûm ve tutuklunun personel sayısının ise 210 gardiyan olduğunu kaydetti.

Türkmen: İthamlar hepimizi üzüyor

HAK-SEN başkanı İzzet Türkmen ise gardiyanların sahipsiz olmadığını, cezaevi şartlarına göre gardiyanların büyük bir fedakârlık göstererek çalıştıklarını söyledi.

Türkmen, “Gardiyanlar sahipsiz değildir. Haksen olarak bazı basın yayın organlarında cezaevi çalışanlarının bilinçli olarak kötülenmeye ve asılsız ithamlar ile suçlanmasını üzüntü ile takip etmekteyiz. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin büyük bir kısmı uyuşturucu suçlusu ve madde kullanıcısıdır. Cezaevi şartlarının el verdiğince bu insanlar tedavi edilmeye çalışılmaktadır.

Narkotik polisi ve cezaevi yönetimi sürekli işbirliği içinde çalışmak da ve Önleme çalışmaları yapmaktadırlar. Cezaevi çalışanlarımız da bu çalışmaların en önemli kısmını oluşturmakta ve ellerinden gelenin üzerinde fedakârlıkta göstererek hizmet etmektedirler. Cezaevinin mahkum sayısı 440’lara ulaşmış ancak gardiyan sayısı sürekli çeşitli nedenlerden dolayı azalmaktadır.Tüm bu verilerin ışığında cezaevinin mevcut binası ve eksik kadrosu ile sürdürülebilir bir yapı yoktur.

Mevcut cezaevi yönetimi ve İçişleri Bakanlığı birçok konuda hiç olmadığı kadar duyarlı ve çözüm odaklı çalışmaktadırlar.

Yeni merkezi cezaevi binasının tamamlanması mevcut kadroya takviye yapılması ve teknolojik destekler ile bu tür uyuşturucu bulunması konularının en az seviyeye ineceği aşikârdır. O güne kadar da tüm cezaevi çalışanlarımız ve Bakanlık yetkililerimizin de en üst seviyede fedakârlık göstereceğinden sendikamız HAKSEN olarak en küçük bir şüphemiz yoktur” dedi

Bengihan: Cezaevi potansiyel suçlu yetiştirmekte

KTAMS genel sekreteri Güven Bengihan ise, cezaevinde çıkan iddialar üzerine cezaevi çalışanlarının karalanmasının çok çirkin bir iddia olduğunu vurguladı. Bengihan, ”Ailelerinden ve kendilerinden fedakârlık ederek çalışan personele yapılan bu karalamayı kabul etmiyoruz. Cezaevi koşullarının iyileştirilmesi gerek, şuan mevcut cezaevi güncelliğini yitirdi. Gardiyanların çalıştığı ortam sağlıklı değildir. Bazı art niyetli mahkûmlar, her türlü küçük yaşta cezaevine giren çocuk suçluları kullanıyor. Koğuş sistemi yok, şuan ki mevcut cezaevi binası potansiyel suçlu yetiştirme yerine döndü” dedi.