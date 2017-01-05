Mahkemede gözyaşlarına boğuldu

Girne’de E.Y. isimli şahısla 150 TL karşılığı ilişkiye girmek için anlaşarak evine giden Vietnamlı kadınlardan biri hırsızlık yaptığı iddiası ile tutuklanırken, diğer kadın kayıplara karıştı

Devrim DEMİR

Girne’de önceki gün iki Vietnamlı kadın tarafından soyulduğunu iddia eden E.Y. isimli şahıs polise giderek şikâyetçi oldu. Evine giren kadınların 450 TL değerinde montunu ve mont içerisindeki yüklü miktarda parasının çalındığını iddia eden E.Y.’nin şikâyeti üzerine 37 yaşındaki garson kadın Pham Thi Buoi isimli kadın tespit edilerek gözaltına alınırken, kayıplara karışan diğer kadın henüz bulunamadı.

Polise verdiği gönüllü ifadede hırsızlık suçunu kabul etmeyen Buoi, polis tarafından aranan kadın arkadaşı ile şikâyetçinin evine para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için gittiklerini itiraf etti.

Zanlı, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını alınması gereken ifadelerin ve kayıp olduğuna inanılan emarelerin olduğunu söyleyerek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Para karşılığı ilişkiye girdiklerini itiraf etti

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Pham Thi Buoi’nin “İkametgâhtan sirkat” suçlaması ile tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, E.Y.isimli kişinin önceki gün polis karakoluna gelerek zanlı ve şuan aranmakta olan bir Vietnamlı bayanın evine girerek 450 TL değerinde montunu ve mont içersinde yüklü miktarda parasının çalındığı yönünde şikâyetçi olduğunu bunun üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Yanaroğlu, olayın önceki gün saat 23.45- 01.30 saatleri arasında İlker Kalkan Sokak- No: 1 adresinde meydana geldiğini kaydetti.

Polis, şikâyetin ardından Vietnam uyruklu zanlı Pham Thi Buoi’nin tespit edilerek tutuklandığını ve zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Zanlının hırsızlık suçunu kabul etmediğini ifade eden Yanaroğlu, şikâyetçi E.Y.’nin evine para karşılığı ilişkiye girmek için gittiklerini aranan arkadaşı ile birlikte önceden anlaştıkları E.Y.’den para aldıklarını itiraf ederek gönüllü ifade verdiğini söyledi.

“Gerçekler ortaya çıksın”

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, olayla bağlantılı aranan 1 kişinin daha olduğunu, incelenecek kamera kayıtları ve aranan emarelerin olduğunu belirterek zanlının 2 gün poliste kalması talebinde bulundu.

Söz hakkı alan kadın, hırsızlık olayının olmadığını şikâyetçi E.Y.’nin kendilerine birlikte olmak için para verdiğini ve eve gittiklerini öne sürdü. Zanlı ayrıca E.Y.nin arkadaşına tokat attığını ve kendisinin de kaçmaması için kapıyı kilitlediğini iddia ederek gözyaşlarına boğuldu.