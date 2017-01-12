Mahkemede ağlayarak affedilmeyi bekledi

Lefkoşa’da hırsızlık yaptığı eve ikinci kez girmek isteyince ev sahibine yakalanan Suriyeli öğrenci kaçmayı başaramayınca tutuklandı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Aralık ayında S.E.G.’ye ait eve girerek para çalan ve aynı eve ikinci kez girmek isteyince ev sahibinin fark ederek çığlık atması üzerine yakalanan Suriye’li Omar Chaddad isimli üniversite öğrencisi polise yakalandı.

İlk sorgulamasında işlediği suçu itiraf eden Omar Chaddad, dün tutukluluk talebiyle çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gözyaşlarına boğuldu.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek Chaddad’ın 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

İlk denemesinde beş bin dolar çaldı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hamza Tarman, zanlı Omar Chaddad’ın “Ev açma”, “İkametgâhtan sirkat” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Hamza Tarman, Omar Chaddad’ın 9 Ocak saat 17.00 sıralarında S.E.G.’ye ait eve balkon kapısından girdiği esnada ev sahibinin zanlıyı fark edip çığlık atması ile yakalandığını söyledi.

Tarman, yapılan sorgulamada zanlının yine aynı eve aynı yerden, 25 Aralık tarihinde girerek duvar dolabı içerisinde muhafaza edilen beş bin 500 ABD nakit parayı çaldığının tespit edildiğini kaydetti.

Suçlarını kabul etti

Soruşturmayı yürüten polis memuru Hamza Tarman, aynı eve daha önce girdiğini ve para çaldığı yönünde itirafta bulunduğunu belirtti.

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Tarman, Chaddad’ın soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu.