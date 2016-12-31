31 Aralık 2016

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Magazin

Mağusalılar yeni yılı Rast’la karşılayacak

Tarih:
Bir yorum bırakın
12 Görüntüleme
Mağusalılar yeni yılı Rast’la karşılayacak
Haber İçi Üst

Gazimağusa Belediyesi, bu yıl da hazırladığı yeni yıl programı ile bu gece  2017 yılını karşılamaya hazırlanıyor

Ülkemizin sevilen gruplarından Rast’ın sahneye çıkacağı Namık Kemal Meydanı’nda Gazimağusalılar yeni yıl heyecanını yaşayacak

Bu gece  saat 20:30’dan itibaren Namık Kemal Meydanı’nda DJ Nami’nin eğlenceli müzikleriyle başlayacak programda, 22:30’dan itibaren meydan müdavimleri yeni yıla ülkemizin başarılı gruplarından Rast konseriyle girecek.

Yeni yılın ilk anlarında Maraş MGA ile eş zamanlı olarak Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak havai fişek gösterileri Gazimağusa semalarını aydınlanırken 2016 uğurlanıp 2017 karşılanacak.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil