Mağusalılar yeni yılı Rast’la karşılayacak

Gazimağusa Belediyesi, bu yıl da hazırladığı yeni yıl programı ile bu gece 2017 yılını karşılamaya hazırlanıyor

Ülkemizin sevilen gruplarından Rast’ın sahneye çıkacağı Namık Kemal Meydanı’nda Gazimağusalılar yeni yıl heyecanını yaşayacak

Bu gece saat 20:30’dan itibaren Namık Kemal Meydanı’nda DJ Nami’nin eğlenceli müzikleriyle başlayacak programda, 22:30’dan itibaren meydan müdavimleri yeni yıla ülkemizin başarılı gruplarından Rast konseriyle girecek.

Yeni yılın ilk anlarında Maraş MGA ile eş zamanlı olarak Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak havai fişek gösterileri Gazimağusa semalarını aydınlanırken 2016 uğurlanıp 2017 karşılanacak.