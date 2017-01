Mağusalı taksiciler : Ölüm korkusuyla çalışıyoruz

Gece gündüz direksiyon başında müşterilerini gidecekleri yere yetiştirmeye çalışan taksiciler dert yumağı. Mağusalı taksicilerin en büyük korkusu saldırı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da önceki akşam Osman Yıldırım’ın taksi aracının yanından bıçakla yaralanmasının ardından taksi şoförleri ile konuşan Havadis, taksi şoförlerine bir dokundu bin ah işitti. Can güvenliğinden yoksun her gün onlarca tanımadıkları kişi ile aynı araç içerisinde yolculuk yapan taksi şoförleri, deyim yerindeyse “kelle koltukta” evine ekmek parası götürmek için mücadele ediyor. Vatandaş, trafikte müşteriyi gitmek istedikleri yere yetiştirmek için zamanla yarışan taksicilerden şikayetçi olsa da taksi şoförleri de can güvenliklerinin olmayışının yanı sıra yollarda ve trafikte yaşanan sistemsizlikten şikayetçi. Can güvenliklerini artırmak için yetkililere seslenerek bazı öneriler sunan taksi şoförleri, Mağusa’da taksiye binen yolcudan çok, yol ve trafik sorunlarının taksi şoförlerinin canına kastettiğini belirtti.

Taksi çok iş az

Yıllardır taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan şoförler iş azlığından yakınıyor. Her geçen yıl işlerin giderek düştüğünü ifade eden şoförler, Mağusa’da 11 taksi ofisi, 200’ü aşkın taksinin bulunduğunu belirtti. Toplu taşıma araçlarının dahi ara yollardan yolcu topladığını ifade eden şoförler, taksicilere ara yollardan ana yollara yolcu taşıma fırsatının bile olmadığını kaydetti. Kaça taksilerin yanında araç kiralayan yabancı uyruklu öğrencilerin havaalanına para karşılığı yolcu taşıdığını ifade eden şoförler, tüm bunları caydırıcı hiçbir yaptırımın bulunmadığını belirtti.

Yolcudan çok yollar yüzünden can güvenliği yok

Her gün onlarca hiç tanımadıkları yolcuyu araçlarına alarak gidecekleri yere götüren taksi şoförleri yolculuk esnasında başlarına ne geleceğini bilmeden ekmek parası için mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıl bir taksi şoförü kayışla boğulmak istenip soyguncular tarafından gasp edilirken, taksi şoförleri her gün aynı tehlike ile yollarda. Ancak taksi şoförleri tehlikeli yolcu ile başa çıkabileceğini düşünürken, yollardaki bozukluk ve sistemsizliğin sadece kendilerine değil tüm araç şoförlerinin direkt olarak canına kastettiğini belirttiler. Yollarda işaret ve levhaların sürücüler için tehlike oluşturduğunu belirten şoförler, yollardaki bozuklukların en büyük kaza sebebi olduğunu belirtti. Şoförler ehliyet alımlarında da araç kullanacakların eğitimlerinin yeterli olmadığını belirterek kötü sürücünün trafikte kaosa neden olduğunu söyledi.

Taksiciler ne dedi?

Esat Dünki: 41 yıldır Mağusa’da taksi şoförlüğü yapıyorum. Taksi şoförlerinin işi her geçen gün daha da geriye giderken, ülke trafiğindeki sistemsizlik tüm sürücüler için tehlike saçıyor. Bölgede mevcut taksi sayısı yaklaşık 200 olması nedeni ile şoförler bölgede yılın 7 ayı çalışabiliyorken 5 ayı yatarak geçiriyor. Can güvenlikleri bulunmayan taksiciler için yetkililer de elini taşın altına koymuyor. Avrupa Avrupa diyoruz ama taksilerimiz Avrupa normlarında değil. Müşteri ile şoför arasında koruyucu bir cam olması gerektiği gibi araçlarda acil durum zillerinin de bulunarak bunlardan polise bağlı bir sistem ile önlemi artırmış oluruz.

Tekin Kaya: Tanımadığımız insanlarla bazı günler kilometrelerce yol gidiyoruz ancak araçlarımızda güvenlik önlemimizi artırıcı hiç bir şey bulunduramıyoruz. Gerek bölgede gerekse trafikte yetkililerin tüm araç şoförleri için düzenlemeler yaparak şehirde trafik kazaları önlenebilir. Taksi şoförleri için ise taksiler içlerinde yapılacak düzenlemeler ile can güvenliklerin artırılabilir

Niyazi Sefi: Taksilere yerleştirilecek GPRS sistemi, polise bağlı acil durum butonu sistemi ile taksi şoförlerinin can güvenliği bir nebze olsun artırılacaktır diye düşünüyorum. Yollar şoförler için taksiye binen yolcudan daha tehlikeli aslında ve kazaya davet çıkarıyor. Trafikteki sistemsizlik sadece taksi şoförleri için değil tüm şoförler için tehlikeye neden oluyor

Şaban Gök: Taksi şoförü arkadaşlarımızın başına gelenler bizleri üzüntüye boğuyor. Canımız avcumuzda hayat mücadelesi için çalışıyoruz. Yetkililere çağırarak taksi ve trafik konularında düzenlemelerin yapılmasını istiyorum

Murat Gülduran: Can güvenliğimiz için araçlarda GPRS sistemi ile acil durum düğmesinin olması gerektiğini düşünüyorum. Yolcu kötü niyetliyse hiç bir türlü engel olamazsak da hepimizin başına bu tarz olayların gelebileceği gerçeğini dikkate alarak tedbir almamız gerekiyor.