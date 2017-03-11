Mağusa’da yeni soluk “FITPLUS”

Ülkemizin en popüler sporlarından olan vücut geliştirme ve ayrıca sağlıklı yaşam adına da çeşitli egzersizlerle donatılmış fitness salonlarına bir yenisi daha eklendi

Okan KARADEMİR

Ülkemizin en popüler sporlarından olan vücut geliştirme ve ayrıca sağlıklı yaşam adına da çeşitli egzersizlerle donatılmış fitness salonlarına bir yenisi daha eklendi.

Gazimağusa’da bulunan FITPLUS Fitness & Gym Center hizmete girdi.

Son derece teknolojik, kaliteli ekipman ve mimari yapısı ile dikkat çeken FITPLUS Fitness & Gym Center’e açılışından itibaren yoğun ilgi gösteriliyor.

FITPLUS Fitness & Gym Center’in misyonu rekreasyonel, sosyal, eğitsel, fonksiyonel ve yenilikçi anlayış ile tüm uygulama alanlarında yüksek kaliteli hizmet vermek. FITPLUS, eğitimli ve deneyimli personel ile birlikte kaliteli ekipman aracılığıyla da güvenli egzersiz imkanı sunuyor.

Toplumun fitness ve sağlık yönünde iyileşmesine katkı sağlamak, uygulama alanlarını genişleterek ve rekabet ortamı yaratarak daha büyük kitlelere daha kaliteli hizmet vermeyi vizyon edinen FITPLUS, ülke sporuna da katkıda bulunarak desteklemeyi amaçlıyor.

2000 metre kare büyüklüğünde olan FITPLUS, 06.00-22.00 saatleri arasında yaklaşık 1000 kişiye hizmet verebilecek bir yapıya sahip

Salonun büyük bir bölümü fitness ve vücut geliştirmeye yönelik olurken salonda ayrıca 100’er metre karelik stüdyolar da yer alıyor. Stüdyolar içerisinde Pilates, Yoga, Kango Jumps, İnsanity, Zumba, İndercyling, Spinning ve TRX gibi çeşitli grup egzersizleri de yapılabilmekte

15 deneyimli eğitmene sahip salonda ayrıca kahve ve diyetisyenler tarafından hazırlanan sağlıklı yiyeceklerin bulunduğu kafeteryası da mevcut.