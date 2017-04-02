Mağusa’da yakalandılar

Çatalköy’de önceki gün Kudret Evli’nin silahla yaralanması olayı ile ilgili Ürdünlü iki kişi tutuklandı. Zanlıların evinde uyuşturucu da bulundu

Nadire BAHADİ

Girne’de önceki gün sabahın ilk saatlerinde Kudret Evli’nin iki ayağından silahla vurulması olayında tutuklama oldu.

Mağusa ve Girne Polis Müdürlükleri’nin ortak operasyonda Hasan Albasra ve Safwan Albasra isimli iki şahıs Mağusa’daki evlerinde tespit edilerek tutuklandı.

Polisin operasyonu sırasında Albasra kardeşlerin evinde 6 adet cep telefonu ile yaklaşık 6 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde de bulundu.

Polis tarafından aleyhlerinde soruşturma başlatılan zanlılar “Ateşli silahla yaralama”, “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” ve “Meskun mahalde ateş açma” suçlamaları ile Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Ürdün uyruklu Hasan Albasra ve Safwan Albasra aleyhinde mahkeme emri ile 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polis kapıya dayandı

Kudret Evli’nin silahla vurulması üzerine soruşturma başlatan polis, Evli’nin ifadesine başvurdu. Evli, kendisini vuranları tanımadığını söyledi. Geniş çaplı soruşturma yürüten polis, kamera kayıtlarından Evli’yi vuran şahısların Mağusa’da olduğunu tespit etti. Girne ve Mağusa CÖŞ ekipleri ortak operasyon düzenleyerek Hasan ve Safwan Albasra’yı Gülseren Göleti bölgesinde kaldıkları apartman dairesinde yakaladı.