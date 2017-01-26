Mağusa’da öğrenci kavgası, 1 ağır yaralı

Gazimağusa’da Çanakkale Göleti şehit arsaları bölgesinde, Chibuzor Okube’nin kafasına sert bir cisimle vurularak ağır bir şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatı müteakip Okube, nöroloji servisinde kontrol altına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen isminin baş harfleri M.E.N.(E-24) ve M.İ.(E-23) olan iki kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

HIRSIZLIK

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Devpa Süpermarketten bir şişe alkollü içki çaldığı gerekçesiyle isminin baş harfleri L.M.(E-23) olan bir şahıs tutuklandı.

ARAÇ YANGINI

Gönyeli’de Ecevit Sokak üzerinde Gerçek Apartmanın önünde park halinde bulunan Cengiz Deniz’e ait GT 533 plakalı salon araç, motor kısmında bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu ateş aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında aracın motor bölümü ve ön kaputu tamamen yandı.