Mağusa’da hastane yolu tek yön mü oluyor?

Mağusa’da Hastane Yolu olarak bilinen Nehir Caddesi’yle ilgili basında çıkan spekülasyon haberlerle ilişkin Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, BRT’ye bilgi verdi.

Arter, hastane yolunun tek yön olması konusunda Belediye’nin henüz bir karar alınmadığüını belirtti.

Konunun, Belediye’nin Trafik Komisyonu’nda ve Belediye Meclisi’nde önceden tartışılan bir konu olduğuna işaret eden Belediye

Başkanı İsmail Arter, çıkan haberler üzerine belediyeye onlarca telefon geldiğini ifade etti.

İlgili kurum kuruluşlarala istişare içinde olunduğunu belirten Arter, “Acele verilecek bir karar kazaları önleme yerine daha büyük sıkıntılar doğurabilir, teknik olarak en doğru karar verilerek uygulamaya konacak” ifadelerini kullandı.