01 Mart 2017

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Mağusa “Umut”lanacak

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Mağusa “Umut”lanacak
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Ülkemizin başarılı dji Umut Özsoy, bu akşam Mağusa’da bulunan Monks inn’de kabin başında olacak.

Hafta sonları Girne’de bulunan Mad Club’ta kabin başında olan Umut bu kez hafta arası Mağusa’da eğlence severlerle buluşacak.

Electro chill lax adı altında gerçekleşecek gecede eğlence severler için kapı 21:00’da açılacak ve sabahın ilk ışıklarına kadar açık kalacak.

Dj Umut Özsoy yanında Dj Namy’nin de kabin başına geçeceği gecede Mağusa elektronik müziğe doyacak.

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