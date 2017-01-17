Mağusa İnci Kiraz’a ağladı

Zatürre teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mağusa’nın tanınmış simalarından 56 yaşındaki İnci Kiraz dün son yolculuğuna uğurlandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’nın tanınmış simalarından olan ve ölümü ile tüm sevenlerini yasa boğan İnci Kiraz dün son yolculuğuna uğurlandı. Zatürre teşhisi ile tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kiraz için dün tarihi Lala Mustafa Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kiraz öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mağusa kabristanlığına defnedildi.

Sevenleri yalnız bırakmadı

Beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden İnci Kiraz’ı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Kiraz’ın cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra, çok sayıda bakan ve milletvekili ile siyasi isim katıldı. Kiraz’ın cenaze töreninde taziyeleri kabul eden eşinin üzüntüsü gözlerinden okunurken, oğlu arkadaşlarının desteği ile ayakta durabildi, kızının gözyaşları ise bir an olsun dinmedi. İnci Kiraz’ın tabutu çiçek bahçesine dönerken, Kiraz’ın cenaze törenine katılan kalabalık cami avlusuna sığmadı