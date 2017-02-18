Mağusa hırsızlara teslim oldu

Mağusa’da hırsızlar mahalle aralarına dadandı. Araba hırsızlığından sonra dün sabaha yakın da Sosyal Konutlar bölgesindeki kebapçıya giren hırsız kasadaki bin TL’yi alıp kayıplara karıştı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da Sosyal Konutlar Bölgesi Sincan Sokak’ta faaliyet gösteren Güzel Kebap isimli iş yerine dün sabaha karşı hırsız girdi.

Elde edilen bilgilere iş yerinin önünde bulunan brandanın fermuarını açarak içeriye giren hırsız ilk önce süpürge değneği ile girişteki güvenlik kamerasının yönünü değiştirip görünmemeyi sağladı, ardından ise güvenlik kameralarını fişten kapatarak tamamen etkisiz hale getirdi.

Salonun dışındaki servis dolabında saklanan anahtarı alan hırsız, rahatlıkla hasar vermeden dükkanın kilitli kapısını açarak çekmecede muhafaza edilen bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı.

İş yerindeki kameraları devre dışı bırakan ancak civardaki kameraları hesaba katmayan hırsızın ise maskeli olduğu tespit edildi.

Mağusa’da önceki akşam Karakol bölgesinde dün sabaha yakın ise sosyal konutlar bölgesinde meydana gelen hırsızlık olayları ise bölge halkında tedirginlik yarattı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, iş yeri sahiplerinin bazı şüpheleri üzerine civardaki kamera kayıtları da detaylı incelemeye alındı.

Dükkana gidince fark etti

İş yerini önceki akşam saat 02:00’de kapattığını söyleyen Soner Güzel, dün sabah saat 09:30’da dükkanı açmak için geldiği zaman dükkanı kapattığı gibi bulmadığını fark etti.

İçeriye girince güvenlik kamerasının yönün değiştirildiğini fark eden Güzel, anahtarın olduğu çekmeceyi kontrol etmesinin ardından anahtarın olmadığını, ana kapının açıldığını ve içerideki çekmecede bulunan yaklaşık Bin TL’nin olmadığını gördüğünü anlattı.

Polise haber verdiğini söyleyen Güzel, kamera görüntülerinden iş yerine giren maskeli hırsızın süpürge değneği ile girişteki güvenlik kamerasının yönünü değiştiğini ve güvenlik kamerasının bağlı olduğu prizlere doğru yöneldiğinin görüldüğünü ancak kayıtların o saatten sonra durduğunu ifade etti.