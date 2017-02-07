Maçlar yarım saat ileri alındı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, maçların başlama saatini yarım saat ileri aldı.

KTFF’den yapılan açıklamada, K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. liglerde oynanacak olan karşılaşmalarla birlikte; KTFF A2 Süper Lig ve KTFF A2 Birinci Lig Kırmızı ve Beyaz Grup maçlarının başlama saatlerinin yarım saat ileri alındığı duyuruldu.

Yapılan değişikliğe göre; A takım karşılaşmalarının başlama saati 15.00 olarak, A2 takımı karşılaşmalarının başlama saati de 12.30 olarak düzenlendi. Gece karşılaşmalarında ise herhangi bir değişlik yapılmadı.

Yeni saat uygulamaları, 11 Şubat 2017 tarihinden itibaren oynanacak olan tüm karşılaşmalarda uygulanacak.