Maç 9. dakikada bitti

Mağusa Türk Gücü, ilk devrede aldığı sonuçlardan dolayı puan cetvelinde düşme hattındaydı. Geçen yılın şampiyonu MTG devre arasında Uğur, Erol, Nurettin, Mustafa Tekpınar ve Hüseyin Kayalılar gibi takımın iskeletini oluşturan oyuncularını kaybetti. Bu oyuncuların yerine transfer edilen Ali İmam, Okan ve Rum oyuncu dünkü maçta ilk on birde sahaya çıktılar. GAÜ Çetinkaya ise, golcü oyuncuları Esin ve Emre’yi yedek oturtarak maça başladı. Bu başlangıç bana göre Çetinkaya’nın ofansif gücünü azalttı. Maçın 3 ve 9. dakikalarında arasına kopya kağıdı konmuş gibi aynı nokta ve mesafeden Yasin’in kullandığı serbest vuruşlar kaleci Ufuk’un da hatası ile gol olunca maç tamamen MTG lehine döndü.

Cezası nedeniyle maçı tribünlerden izleyen teknik direktör Mehmetali Özgürgün, ikinci yarıya Esin ile başladı. 56.dakikada Emre de oyuna girince bir iki dakikalığına Çetinkaya’nın hücumda daha etkili olabileceğini gösterdi. Ancak Emre’nin oyuna girdikten 3 dakika sonra rakibine yaptığı gereksiz hareketten dolayı kırmızı kart görmesi, Çetinkaya’nın bütün ümitlerini bitirdi.

MTG ilk devredeki maçlarına göre daha çok koşup mücadele eden bir takım görüntüsü verdi. Ali İmam’ın akıllı pasları Rum oyuncunun defanstaki sakin oyunu, Yasin’in daha önceki maçlara göre daha çok pas yapıp topu ezmemesi, iki gol atıp bir de gol pası vermesi galibiyete büyük etki yaptı. Maçın son bölümlerinde Çetinkaya 10 kişi olmasına karşın, rakibi karşısında baskı kursa da, maçı çeviremedi.

Maç 3-1 olduktan sonra Mustafa Yaşinses’in yakın mesafeden vuruşunu kaleci Türkkan’ın ayakları ile kurtarması, MTG oyuncularının silkinip kendine gelmesine neden oldu. Timur Ercan Bodi ve yardımcılarını dünkü maçta beğendim. Başarılı bir maç yönettiler. Maç içinde uygulanması gereken tüm kuralları yerinde kullandılar.

Maçın sonlarına doğru MTG başkanı Şükrü Şemmedi’nin tribünlerde rahatsızlanıp yere düşmesi, bizi kısa bir süre de olsa maçı seyretmekten kopardı. Başkana tribünde önce sahadaki sağlık görevlisi daha sonra da Dr. Okan Dağlı müdahale ederek durumun normale dönmesini sağladı.

Dünkü maçın kırılma anları 6 dakika içinde yenilen iki hatalı gol, Emre’nin oyuna girer girmez gördüğü kırmızı kart ve maçın son anlarında skor 3-1 olduktan sonra kaleci Türkkan’ın kurtarışları idi. Çetinkaya’nın yabancı futbolcularını beğenmedim. Sezonun ilk devresindeki Eko’yu bu yabancılarla Çetinkaya çok arayacak.