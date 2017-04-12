Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympique Lyon ile Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu ilk maçında kıyasıya mücadele edecek. Siyah beyazlılar Spor Toto Süper Lig’de liderliğini sürdürürken, rakibi Lyon ise kendi evinde konuk ettiği Lorient’e 4-1 mağlup oldu. Peki Beşiktaş -Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu ilk maçında Beşiktaş, Olmpique Lyon ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’u deplasmanda 4-3 yenerek liderliğini sürdüren siyah beyazlılarda gözler UEFA Avrupa Ligi’ndeki Olympique Lyon maçına çevrildi.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lyon Stadı’nda 13 Nisan Perşembe günü saat 22.05’te oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI “ÇOK YÜKSEK RİSK” KATEGORİSİNDE

UEFA, Lyon Beşiktaş maçını “çok yüksek riskli” maç statüsüne aldı. Fransa’da emniyet güçleri alarma geçti.

UEFA, karşılaşmayı güvenlik açısından dördüncü seviye olan “çok yüksek riskli maç” statüsüne aldı.

Fransa’da bir futbol maçı için en yüksek seviye olan dördüncü derece, Fransız yargısında maçın halk için bir risk taşıdığı anlamına geliyor.

İSPANYOL HAKEM

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile yapacağı ilk maç için İspanya Futbol Federasyonundan hakem Antonio Mateu Lahoz görevlendirildi.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre Lahoz’un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek. Teodoro Sobrino’nun dördüncü hakem olacağı mücadelede Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.