Lümpen Yudas

Zihnimi şöyle bir yokladım.

Tufan Erhürman başkan olalıberi ne suç işledi acaba?

Basiretsizlik yada kapasitesizlik babında bir durumu yok.

Kendinden öncekiler gibi entrikasever bir hali de yok.

Toplumu irrite eder bir hal ve tavrı da yok.

Partisel kavgalara tarafsız duruşu belki hata.

Hata dedikse de görece bir hata.

Kavgacıların bakışına göre hata yani.

Hasılıkelam biz, Erhürman’ın bir hatasını bulamadık.

***

Tabi ki biz görüneni yorumladık ve birşey bulamadık.

Bir de görünmeyen yani buzdağı altı var.

Meğer, Etna Volkanı kadar hükmeden bir buzdağı varmış.

Tufan Hoca’ya methiye düzüp ayni anda planlar yapılmış.

Eskimişliği tecrübe zanneden, mesleksiz siyasetçiler alev alevmiş.

70’ler jargonunda “gomonist” söylevler baştacı edilmiş.

Körler ve sağırlar ağırlaşarak kalemler de kırmışlar.

Özker Hoca’yı kovmanın onurunda bıyık burmuşlar.

Bu arada Tufan Hoca’ya da epeyce bileylenmişler.

***

Elbette bu bileylenmeler konjonktüründe icraya eylendi.

Parti tapusunu dünkü çocuğa kaptırmak olmazdı vesselam.

Demirel GAP’ı Gaptırmamıştı, lümpenler CTP’yi mi gaptıracaktı?

Statükosyalizm naraları atarak “allah allah” dediler.

Hedefe giden her yol da mübahtı eyvallah.

E Kayalp’a karşı Eroğlu işbirlikçiliği tecrübesi var.

Halihazırda Siber’e karşı Akıncı birlikteliği da cepte.

Bu kadar tecrübe karşısında ancak diz çökülür.

Anlayacağınız, “biz CTP’yiz, CTP biziz” diye buyurdular.

***

Tufan Hoca’ya, alkış tutmamış, sinsice izlemişlerdi aslında.

Bekleyelim görelim zihniyetinde şinyada idiler.

Nihayetinde Erhürman kavgayı reddedince kalemler kırıldı.

Etki sağlamak amacı ile zamana yaydırılmış istifa başlatıldı.

Bildikleri tek şey entrika olduğundan, kozlarını oynadılar.

Ancak, bu oyun, onların kapanış perdesi oldu.

Bildikleri onca entrikaya rağmen, bu sefer maya tutmadı.

Özker Hoca’nın bumerangı göğüslerine saplandı.

Bu sebeple olan öncü birliklere oldu.

Onlar tarumarken, akıl hocaları ölüm sessizliğine gömüldü.

Filhakika, evdeki hesap uymadı.

***

Tufan Hoca öncesi CTP, kliklerin debelendiği bir kurum idi.

Şimdilerde bu algının değişim sancıları yaşanıyor.

Devr-i sabık “eskimiş”ler de bunun isyanında.

“Elini ayağını denk al yoksa…” hiddetindeler.

Lümpen bir Yudas halet-i ruhiyesi sarmalındalar.

Artık, güç ve makam kavgası adına son dem yaşanıyor.

Bu son demler, ihaneti de hıyaneti de içerecek elbet.

Entrikayı siyaset, makamı hizmet sananlar uğurlanacak.

Hadd-ı zatında, İsa’nın Son Akşam Yemeği gibi herşey.

Lümpenleşmiş hain Yudas, 2017 CTP’sinde iktidar yitiriyor.

Enrtika ile doğmuşlardı, ayni koridorlarda yok oluyorlar.