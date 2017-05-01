Lübnan liderinden bisiklete destek

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut’ta yoğun trafik ve hava kirliliğine karşı ‘bisiklet paylaşma programı’ başlattı.

Programın açılışına kaskı ve bisikletiyle Lübnan Başbakanı Saad Hariri de katıldı. Program Beyrut’un merkezindeki bir noktadan başlatıldı. Halk, saati 3 dolardan bu noktadan bisiklet kiralayabilecek. Aylık üye olurlarsa yapacakları ödemeler daha avantajlı olacak. Zaman içinde Beyrut’taki bisiklet noktalarının 25’e çıkarılması planlanıyor. Bu uygulama yoğun trafik, gürültü ve çevre kirliliğine karşı ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde de var. Beyrut’taki uygulamanın Lübnan’daki diğer kentlere de yayılması planlanıyor. Beyrut’un kuzeyindeki Biblos kentinde ise halihazırda bisiklet paylaşma programı uygulanıyor.