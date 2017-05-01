En Üst

01 Mayıs 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Dünya

Lübnan liderinden bisiklete destek

Tarih:
Bir yorum bırakın
7 Görüntüleme
Lübnan liderinden bisiklete destek
Haber İçi Üst
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut’ta yoğun trafik ve hava kirliliğine karşı ‘bisiklet paylaşma programı’ başlattı.

Programın açılışına kaskı ve bisikletiyle Lübnan Başbakanı Saad Hariri de katıldı. Program Beyrut’un merkezindeki bir noktadan başlatıldı. Halk, saati 3 dolardan bu noktadan bisiklet kiralayabilecek. Aylık üye olurlarsa yapacakları ödemeler daha avantajlı olacak. Zaman içinde Beyrut’taki bisiklet noktalarının 25’e çıkarılması planlanıyor. Bu uygulama yoğun trafik, gürültü ve çevre kirliliğine karşı ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde de var. Beyrut’taki uygulamanın Lübnan’daki diğer kentlere de yayılması planlanıyor. Beyrut’un kuzeyindeki Biblos kentinde ise halihazırda bisiklet paylaşma programı uygulanıyor.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş2
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King