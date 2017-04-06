LTB’de BORÇ KAVGASI

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde borç kavgası çıktı. Harmancı banka borcunun 2018’de biteceğini söyledi, ardından CTP ve YKP’li meclis üyeleri Harmancı’yı sorunları gizlemekle suçladı

HARMANCI-CTP KAVGASI: Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın banka borcu olan 30 milyon TL’nin 2018 yılında biteceğini duyurmasının ardından önce eski maliye bakanı ardından da mevcut CTP ve YKP meclis üyeleri Harmancı’nın açıklamasını eleştirdi

SORUNLARI GİZLİYOR, PR ÇALIŞMASI YAPIYOR: LTB Meclis Üyeleri Onur Olguner ve Murat Kanatlı, Harmancı’nın sorunları gizlediğini ifade ederek LTB’yi kurtarmak için yapılması gerekenin sorunları süslemeden ve ambalajlamadan, doğru adım atabilmek olduğunu belirtti. Birikim Özgür ise Harmancı’ya, belediyenin sorunlarını kapatmak için halkla ilişkiler çalışması yapmakla suçladı

REFORM YOK, SÖZ ÇOK: LTB Başkanı Harmancı, Özgür’ün CTP’nin iktidar olduğu dönem de dahil bir çok kez kapsamlı reform ihtiyacını yüksek sesle ifade ettiğini ancak eski Maliye bakanının kendilerinin reform beklentilerini karşılayamadığını söyledi. Harmancı, ‘hem beni eleştiriyorlar hem de reformu yapamıyorlar’ diyerek asıl halkla ilişkiler çalışmasını Özgür’ün yaptığını belirtti

Bertuğ TOPAL

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde devam eden maddi sorunlar başkan ile meclis üyeleri arasında sosyal medyadan tartışılmaya başlandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın bir açıklamasında banka borçlarının 2018 yılında biteceğini ifade etmesine, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Belediye Meclis Üyesi Onur Olguner’den eleştiri geldi.

Olguner, LTB Başkanı Harmancı’nın yaptığı açıklamanın algı oluşturmak için yapıldığını ifade ederek son 3 yılda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin borcunun 31 milyon Türk Lirası daha arttığını belirtti.

Olguner’in ardından ise Maliye eski Bakanlarından CTP Lefkoşa Milletvekili Birikim Özgür tartışmaya katılarak Harmancı’ya yöenlik bir açıklama yaptı. Özgür, “192 milyon TL borcu olan bir kurumun sözcüsü bu borcun sadece 20 milyon TL’lik kısmının birkaç yıl içinde kapanacağı üzerinden propaganda yaparsa bunun halka bir faydası olur mu?” diyerek Harmancı-Olguner tartışmasına katıldı.

Tüm bunların ardından ise Harmancı kendsine yönelik eleştirileri yine sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla cevapladı. Harmancı, Özgür’e şöyle yanıt verdi: “Kendilerinin iktidar olduğu dönem de dahil bir çok kez kapsamlı reform ihtiyacını hem yüksek sesle hem bire bir toplantılarda hem de yazılı olarak vermiş bir kurumun sözcüsü olarak eski Maliye bakanının açıklamasını esasen kendilerinin reform beklentilerini karşılayamamalarının bir özeleştirisi olarak okuyorum.”

Harmancı 2018’de banka borçlarının biteceğini açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında belediye yönetimi olarak her geçen gün ayakları daha da yere basan, eksikliklerini bilen ama bunları yenebilmek için belediye meclis üyeleri ve ekip arkadaşlarıyla birlikte kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.

Harmancı, 2018 Haziran’ında belediyenin banka borcunun biteceği bir noktaya geldiklerini ifade ederek personel sayısının da 840’lar seviyesini getirdiklerini söyledi.

Her geçen gün sorumluluklarını daha fazla yerine getiren, bununla birlikte itibarını her geçen gün artıran bir belediye oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Harmancı, “Sosyal belediyecilik anlayışını sürekli kılarken şehrin ihtiyaçlarını da yerine getirme vazifelerimizi adım adım gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu yolda aşmamız gereken birçok zorlu engel daha var ve hepsini aşabilecek bir zemin inşamız yolundan bir milim sapmadan devam edecek” ifadelerini kullandı.

Olguner: Son 3 yılda belediyenin borcu 31 milyon arttı

Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Onur Olguner ise Harmancı’nın bu paylaşımının ardından şu açıklamayı yaptı: LTB’nin borcu son 3 yılda 31 Milyon TL artmışken, idare borç azalıyor algısı oluşturulmak için algı yönetimi yapıyor. LTB’yi kurtarmak için yapmamız gereken sorunları gizlenek, süslemek ve ambalajlamak değil, zor bile olsa doğru adımları atmaktır. Güzel ambalajlara değil, acı reçetelere ihtiyacımız var. Bu dönemde toplam borç 31 Milyon TL artmışken, ambalajlı “borç azalıyor” algısı yaratmak Lefkoşa’ya zarar veriyor.”

Özgür: PR çalışmasına gerek yok

CTP Lefkoşa milletvekili ve Maliye eski Bakanı Birikim Özgür de Mehmet Harmancı’nın açıklamasını eleştirenler arasındaydı. Özgür, 192 milyon TL borcu olan bir kurumun sözcüsü bu borcun sadece 20 milyon TL’lik kısmının birkaç yıl içinde kapanacağı üzerinden propaganda yapmasının halka yararını olmayacağını söyledi.

Özgür, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin borçlarının sorumlusunun Harmancı olmadığını ifade ederek “Ancak devekuşu misali başımızı kuma gömerek halkımıza çağdaş standartlarda yerel hizmet götüremeyeceğimizi, yapısal olarak belediyelerin mali sürdürülebilirlik sorunlarını çözmek için merkezi hükümetin elini taşın altına koyması gerektiğini her fırsatta halka anlatması, halkı bilinçlendirmesi ve reform ihtiyacını topluma mal etmesi gereken de sorunların mağduru konumundaki yöneticilerdir.

Siyaseti salt profesyonel halkla ilişkiler mantığı ile ele alacaksak bazı görevler için adaylıkta iletişim fakültesi mezunu olma şartı getirelim olsun bitsin” dedi.

Harmancı eleştirileri yanıtladı

LTB Başkanı Harmancı tüm eleştirilerin ardından bir açıklama daha yaparak eleştirileri yanıtladı. Özgür’ün ara ara Lefkoşa’ya ilişkin yorumlar yaptığını ifade eden Harmancı, CTP’nin iktidar olduğu dönem de dahil bir çok kez kapsamlı reform ihtiyacını yüksek sesle ifade ettiğini ancak eski Maliye bakanının kendilerinin reform beklentilerini karşılayamadığını söyledi.

Harmancı şöyle devam etti: Hem İçişleri Bakanlığı’nı hem de Maliye Bakanlığı’nı bu dönemlerde uhdelerinde barındırıp bu reformları gerçekleştirmeyerek ve dönüp şu an bunu eleştirerek benden de daha ileri bir Halkla ilişkiler çalışmasını imza atmaktadır. Doğru gidişata doğru gidişat demek kimseye batmamalı, eğer bir kurum popülizm yapmıyorsa, istihdam yapmıyorsa hatta tüm imkanlar zorlanarak çalışan sayısı azaltılıyorsa, piyasa borçları azalıyorsa 2018’de kendi çıkardıkları yasa vasıtası ile kamuya olan borçlarını yapılandırma şansı yakalamışsa ve bunu ödeyebilecek bir mali güce erişme çabası içerisindeyse daha da yüreklendirilmeli.”

Kanatlı da yüklendi

YKP’nin Lefkoşa Belediye Meclis Üyesi Murat Kanatlı da Harmancı’ya eleştiri oklarını yöneltti. Kanatlı, “Ne ilginç hallerde yaşamktayız, ‘yeteri kadar param yok’ denerek çalışanların ücretlerine hayat pahalılığını tam yansıtmadığı için geçen yıl çalışına 200 bin TL borçlu olan, bu yıl da hâlâ tam yansıtmadığını bildiğimiz, bu nedenle sendika ile davalık olan belediyenin başkanı, 200 milyon olan borcun içinde durup, ‘ekonomik olarak herşey iyi gidiyor’ diyebiliyor, göreve geldiği gün borcu borç ile kapatmaya çalışması ve bu hali ile belediye yeni faiz yükü bindirmiş olması da bonusu, bunu yaptığı için de sanırım ekstra alkış istiyordur” dedi.

Kanatlı, 2018’de bu 200 milyon geriye doğru ödeneceğini, bunun bütçeye girmesi gerektiğini ve yeni yasal düzenleme çerçevesinde personel harcaması limitlerine çekilmesi gerektiğini söyledi. Kanatlı, bunlarla ilgili koca 3 ay geçtiğini ancak herhangi bir icraat görmediklerini belirtti.

Kanatlı açıklamasını şöyle bitirdi: 2018’e şunun şurasında 9 ay var, dert değil, geriye doğru hesap sorma ile ilgili cılız adımlar atılmış, hâlâ “hazırlık”(!) yapılıyor, Lefkoşa’nın ne hallerde yaşadığı ortada ama dert değil, toz pembe bulutlardayız, belediye iyi durumda, sevinin çocuklar.”