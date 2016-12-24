Lionel Messi Barcelona ile görüşmeleri durdurdu

Barcelona’nın sunduğu son teklifi beğenmeyen Lionel Messi cephesinin, bir sonraki toplantı için Mart 2017’ye tarih verdiği öne sürüldü

Marca’da yer alan habere göre; Messi cephesi, Barcelona’dan gelen son teklifi beğenmedi ve bir sonraki görüşme tarihi olarak Mart 2017’yi verdi.

Barcelonalı yöneticilerin bu toplantıdan sonra morallerinin bozulduğu ve Messi ile kontrat yenileme konusunda ümitsizliğe düştükleri belirtildi. Barcelona’nın Messi’ye sunduğu teklifin, Arjantinli süperstarı dünyanın en çok kazanan oyuncusu haline getireceği, Messi’nin ise daha fazlasını talep ettiği yazıldı. Barcelona ile Lionel Messi arasındaki görüşmede, kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ile Messi’nin babası Jorge Horacio’nun da yer aldığı kaydedildi.

Yıldızlarıyla yeni sözleşmeler imzalanıyor…

Barcelona, son günlerde Neymar, Luis Suarez ve Javier Mascherano ile kontrat tazelemişti.

Barcelona tarihinin resmi maçlarda en çok gol atanı

Lionel Messi (29) kariyerinde çıktığı 666 maçta 533 golü bulunmakta. Messi klüp kariyerinde 550 maçta 476 gol attı.Barcelona’dan başka bir klüpte forma giymeyen Messi klüp tarihinin en golcü futbolcusu,Messi’den sonra Barcelona formasıyla en çok gol atan isim ise 232 golle Cesar Rodriguez.

Milli takım kariyerinde ise 116 maçta maçta 57 gol attı.