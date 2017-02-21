21 Şubat 2017

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Lindsay Lohan:’Sarsıcı bir başörtüsü deneyimi yaşadım, tam iki kere…’

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Lindsay Lohan:’Sarsıcı bir başörtüsü deneyimi yaşadım, tam iki kere…’
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Lindsay Lohan, başörtüsü taktığı için Heathrow Havaalanı’ndaki gümrük yetkilileri tarafından hedef alındığını iddia etti.

Katıldığı sabah programında havalimanında yaşadıklarını anlatan 30 yaşındaki aktris, Good Morning Britain programında Piers Morgan ve Susanna Reid ‘e şunları anlattı: ‘Geçenlerde New York’a giderken başörtüsü takıyordum ve havalimanında durduruldum. Hayatımda ilk kez ırksal bir profillemeyle karşılaştım” dedi. Genç aktris kendisini durduran yetkili için, pasaportunu açıp Lindsay Lohan’ı gördüğünde özür dilemeye başladığını ancak “Başörtüsünü çıkar” dediğini aktardı.

BAŞÖRTÜSÜ TAKANLARIN HALİNDEN ANLADIM

Yetkililerin dediklerini yaptığını söyleyen Lohan, diğer kadınların başörtüsü taktığında ne kadar rahatsız hissettiğini anladığını ve kendisini asıl korkutanın bu olduğunu söyledi. Bu konuda resmen şok yaşadığını bildirdi. Lindsay Lohan ayrıca şunları söyledi; “Bunun amacının ne olduğu konusunda konuşamam ama sarsıcıydı. Görevli benim farkıma varana kadar iki defa kontrol edildim. Oldukça garipti. Beni çok korkuttu. Doğma büyüme New York’luyum. Biraz gözüm korktu.”

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