Limasollular anlaşarak ilerliyor…

Daha süreç yeni başlıyor

Şaşırmayın…

Karşılıklı haritaların sunulması sadece önemli bir dönemecin başarıyla geçilmesidir.

Uzlaşı kültürünün adada galip gelmesidir…

İki Limasollu liderin, uzlaşı üzerine kararlılıkla ilerlemesidir.

Ancak sadece süreçte bir dönemeçtir.

Henüz, yönetim ve güç paylaşımı başlığı kapanmadı…

Önemli ilerlemeler var…

Kıbrıslı Türklerin karar alma mekanizmalarında “siyasi eşitlik temelinde” daha etkin yer alması noktasında ciddi ilerlemeler sağlandı.

Devam edecek…

Ekonomi başlığı kapanmadı…

AB başlığı kapanmadı…

Mülkiyet başlığı kapanmadı…

Ve bugün tarihi bir dönemeç daha var.

Beşli zirve…

Cenevre’de bir tarihi gün daha

Cenevre, dün tarihe tanıklık etti.

Bugün dünden daha önemli ve daha zor.

Haritaların karşılıklı sunulması ne anlama gelir?

O konuda niyetler ortaya konur…

Yeni bir müzakere süreci başlatılır…

Ama haritaların sunulması sonuç değildir.

Yeni bir müzakere için ilk adımdır.

Garantilerden sonra…

Dedik ya bugün tarihi bir gün…

Garantör ülkeler yıllar sonra ilk kez bir araya gelecek.

Burgenstock’ta bir araya gelen garantörler uzlaşma sağlayamamıştı…

Yunanistan Dışişleri Bakanı…

İngiltere Dışişleri Bakanı…

Türkiye Dışişleri Bakanı, hepsi burada bir masa etrafında olacak.

Akıncı ve Anastasidis de öyle…

BM’nin yeni genel sekreteri ilk kez sürece dahil olacak…

Garantiler konusunda bir uzlaşı olursa…

Haritalar BM’nin kasasından çıkacak…

O da Cenevre’de…

Bugün beşli konferans başlıyor…

Ne zaman bitecek, bilmiyoruz.

BM’ye giriş kartlarımız 15 Ocak’a kadar geçerli…

Daha fazla uzamaz diye düşünüyoruz.

Eğer, Cenevre’deki son evre de başarı ile tamamlanırsa, o zöaan haritalar masaya gelecek.

Ancak, haritaların masaya gelmesinin tek şartı var…

O da iki liderin ortak talebi…

Yumurta küfesi sırtlarında

Limasollu iki lider…

Aynı çağın iki siyasetçisi…

Aynı kentin sokaklarında potin eskittiler…

Siyasette yol aldılar…

Toplumlarının liderliğine kadar yükseldiler…

Hayat çizgileri bir daha kesişti.

Bu kez çözüm yapma şansları var.

Tarihi bir sorumlulukları var.

Öyle bir noktaya gelmeleri gerekiyor ki, toplumları tekrar kavga etmesin…

Zor…

Çok ama çok zor…

Ve imkansız değil…

Mesleğim adına utandım…

CTP Milletvekili Mehmet Çağlar…

Basın ofisine geldi…

Her zamanki beyfendiliği ile herkese seslendi…

Sohbet etti…

Bazı canlı yayınlara katıldı…

Sonra BRT ekranlarına çıkması için teklif aldı.

Teşekkür etti.

Yayında görüşlerini açıklarken, “yukarıdan gelen bir talimatla” yayın kesildi…

Nezakete bakar mısınız?

BRT’deki meslektaşlarım adına utandım…

Mesleğim adına utandım…

BRT’nin içine düştüğü yapı nedeniyle utandım…

Dün yaşananlar gerçekten utanılacak şeylerdi…

Başbakan…

Başbakan Yardımcısı…

Ve elbette bu saygısızlığa maruz kalan Çağlar’ın partisi CTP…

Son olarak da meslek örgütlerimiz…

Bu nezaketsizliğin hesabını sormak zorundadır…