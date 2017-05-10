Limasol’da feci kaza! 1 ağır yaralı…

Limasol’da Salı günü öğleden sonra motosiklet ve bir arabanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç adam ağır yaralandı.

Kaza, Aristotelis Valaoritis caddesinde saat 16.30’da meydana geldi. Limasol Hastanesine kaldırılan yaralının beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında yaralanma olduğu belirtildi. Lefkoşa Genel Hastanesi’ne nakledilen yaralının hayati ttehlikeyi atlattığı öğrenildi. 29 yaşındaki araç sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu Polis, kazanın nedenini araştırıyor.

Çeviri:HK AJANS

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