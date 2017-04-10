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10 Nisan 2017

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Kıbrıs

Limasol’da 100 bin Euro’luk soygun!

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Limasol’da 100 bin Euro’luk soygun!
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Limasol’un İpsona yöresinde bir süpermarketin 100 bin Euro’nun üzerindeki parası kuryeden çalındı. Olayda bir kişi yaralandı.

Rum radyosu, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda bir süpermarketin para işlerini yapan özel şirket çalışanı kuryenin, üç kişi tarafından etkisiz hale getirilerek süpermarkete ait paranın çalındığını duyurdu.

Öğle saatlerinde cirosunu almak üzere süpermarkete giden kurye, 100 bin Euro’nun üzerindeki para ile çıkış yaptığı sırada bina önünde soygunculardan birinin coplu saldırısı sonucu yaralandı.

Soygunculardan ikisinin silah taşıdığı, soygun sırasında silahlardan birinin patladığı ve bir merminin yere düştüğü kaydedildi.

Soygunculardan ikisi olay yerinden motosikletle, üçüncüsü ise araba ile kaçtı. Rum polisi; arabayı, soyulan süpermarkete çok yakın bir noktada yanar vaziyette buldu.

Copla yaralanan kuryenin sağlık durumunun ciddi olduğu, ancak hayati tehlikesi bulunmadığı da açıklandı.

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