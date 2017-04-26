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26 Nisan 2017

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Ekonomi

Limasol Bankası Özel ve Yıllık Genel Kurulunu Yaptı    

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Limasol Bankası Özel ve Yıllık Genel Kurulunu Yaptı    
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Limasol Bankası’nın Bağımsız Denetim’den geçmiş 2016 yılı hesaplarını onaylatması yanında, yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulunu da belirleyen 2016 Yılı Özel ve Yıllık Genel Kurul Toplantısı  geçtiğimiz gün Banka Genel Müdürlük Kültür Salonunda gerçekleşti.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği denetim ve gözetiminde gerçekleşen Özel ve Yıllık Genel Kurul, hissedarların, banka çalışanlarının ve davetlilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Divan oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması  sonrasında  Limasol Bankası’nın çalışmalarını anlatan bir video gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler söz alarak bir konuşma ve sunum yaptı. Kemaler yaptığı konuşmada Limasol Bankası’nın 77 yılı aşkın bir süredir  toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bankacılık anlayışı ile çalıştığını, her zaman daha iyi hizmet için de çalışmaya devam edeceğini belirtti. Yaptığı konuşmada Yönetim Kurul’u 2016 yılı icraatları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna  değinen Kemaler, Bankanın genel olarak geçmişten bu güne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve  Limasol Bankası çalışanlarının her zaman özveri ve azimle çalıştığının altını çizdi.

Limasol

Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu ise yaptığı konuşmada ekonomik gelişmeler ve KKTC Bankacılık Sektörü’nün geldiği noktaya da kısaca değindikten sonra, Limasol Bankası’nın 2016 yılı mali-finansal gelişmeleri  ve performans rasyoları yanında diğer faaliyetlerini  de özetle aktararak,   “Limasol Bankası ülkenin  önemli yerel finans kuruluşlarından birisidir ve gücünü köklü geçmişinden alarak müşteri odaklı çalışmalarını sürdüren Bankamız güvenli gelecek için ileriki dönemde de en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecektir” dedi. Yoğurtçuoğlu  Genel Kurul’un Limasol Bankası camiası için hayırlı olmasını temenni ederek, Hissedarlara, Müşterilere ve takım ruhuyla, özveriyle çalışan personele teşekkür ederek  konuşmasını sonlandırdı.

Limasol

Konuşmaların ardından, Dış Denetim Firması Saydam & Co. Y.M.M.  tarafından teftiş edilmiş 2016 yılı  hesapları ve  denetim raporu okundu.   Gündem maddelerinin icrasının ardından Yönetim Kurulu Üyeliği  için 5 kişiden fazla aday bulunmadığından dolayı seçim yapılmayacağı ve  başvuruda bulunanların otomatikman seçilmiş oldukları Genel Kurul Başkanlığı tarafından ilan edilerek hesap oylamasına gidildi.  Hesapların oy birliğiyle  onaylandığı kurulun ardından, Limasol Bankası’nın Yönetim Kurulu’nda 3 yıllık yeni dönem için görev alacak isimler de şu şekilde belirlendi: ‘Hüseyin Kemaler, Özay Elder, Prof. Dr.  Mustafa Tümer, Haluk Ruhi ve Ekrem Bodamyalızade.’

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