Ligimiz “2,5 Üst”

Süper Lig’de ilk devrede oynanan 118 maçta alınan skorları baz aldığımızda en çok görülen netice 21 kez ile 2-0 oldu

EN ÇOK GÖRÜLEN SKORLAR: İlk devrede oynanan 118 maçın 21’i 2-0’lık skorla neticelenirken en çok görülen diğer skor ise 19 kez ile 1-0’lık skor oldu. Berabere biten maçların sayısı 26 olurken, en çok görülen berberlik skoru ise 11 kez ile 2-2.

GOLCÜ LİGİMİZ VAR: İlk devredeki 118 maçta atılan gol sayılarına bakıldığında 65 maçın 2,5 gol üstü, 53 maçın ise 2,5 gol altı bittiği ortaya çıkıyor. 1,5 gol oranı baz alındığında ise 24 maç 1,5 gol altı, 94 maç da 1,5 gol üstü bitti

Ahmet ÖZSOY

2016-2017 futbol sezonunda Süper Lig’de iki maç dışında ilk devre maçları tamamlandı.

Bu sezon takım sayısı artan Süper Lig’de 16 takım yer alıyor ve ilk devrede 120 maç oynanması gerekiyordu ancak 2 maçın ertelenmesi nedeniyle ilk devrede 118 karşılaşma yapıldı.

Ligde oynanan 118 maçta alınan neticeleri mercek altına aldık ve en çok görülen skorun 21 kez ile 2-0 olduğu ortaya çıktı. 118 maçın 21’i 2-0 biterken diğer en çok görülen skor ise 19 kez ile 1-0 oldu.

118 maçın sadece 26’sında takımlar birbirlerine üstünlük kurmayı başaramazken, başladığı gibi 0-0 sona eren maç sayısı ise sadece 5. Berabere tamamlanan 26 maçtan 11’inde 2-2’lik skor alınırken, 8 maç ise 1-1 tamamlandı.

Süper Ligin ilk devresinde oynanan 118 maçın skorları değerlendirildiğinde golcü bir ligimiz olduğu görülüyor.

65 maçta gol sayısı 2,5 üzerine çıkarken, 53 maç 2,5 gol altında kaldı.

118 maçın 94’ü 1,5 gol üstü biterken, 24 maç 1,5 gol altı tamamlandı.

3,5 gol üzerinden değerlendirildiğinde ise 118 maçın 48’inin 3,5 gol üstü, 70’inin ise 3,5 gol altı sona erdiği görüldü.

En çok görülen skorlar şöyle:

0-0: 5 maç

1-1: 8 maç

2-2: 11 maç

3-3: 2 maç

1-0: 19 maç

2-0: 21 maç

3-0: 3 maç

4-0: 6 maç

5-0: 1 maç

9-0: 1 maç

2-1: 14 maç

3-1: 12 maç

4-1: 2 maç

5-1: 1 maç

6-1: 1 maç

7-1: 1 maç

3-2: 3 maç

4-2: 2 maç

4-3: 3 maç

5-3: 1 maç

6-2: 1 maç