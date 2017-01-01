Bu lig daha çok can yakar

Basketbolda 2016’nın son maçı dün oynanırken, cuma akşam ki Mapfree’nin galibiyeti de önemli bir olaydı.

Mağusa Gelişim Akademisi cuma akşamı “Güvenlik yok” diye oynanamayan ve statü gereği dün oynanan 2016’nın son maçında Koopspor’u yenerek önemli bir galibiyet aldı. Mağusa temsilcisinde her zaman ki gibi Jordan ve Hasan Debeş maçın yıldızı oldu. MGA yürüye yürüye oynanan Koop’a iyi bir ders verdi. Rakibin nasıl olursa olsun ben maçı kazanırım havasını alarak hem galip geldi hem de ligin tam karışmasına neden oldu. Hakan Arifoğlu takımını haddini bilerek oynatarak kendi takımının silahlarını doğru yerde doğru zamanda kullandı. Jordan bildiğimiz gibi, diğer yabancının da verdiği katkı önemli ama MGA’da dünün başarılı ismi Hasan Debeş oldu. Kritik sayılar attı ve maçın galibiyetinde rol oynadı. Ama MGA’da üçüncü yabancı şart. Başka bir şey yazmama gerek yok.

Gelelim Koopspor’a. Bu kadar ruhsuz ve yürüye yürüye maç oynarsan kaybedersin. Cuma günü futbol oynayan Doğukan’ın dünkü maçta varlığı yokluğu belli değildi. Ama, Emrah da son topu Doğukan’a vererek maçın kaybedilmesine neden oldu. Clief gibi eli sıcak ve bir liderin dururken maç boyunca hiçbir şey yapmayan Doğukan’la galip gelmek istemek hayal olurdu ve oldu da. Miroslav yürüye yürüye maç oynadı, Koop’ta işler Mehter takımı gibi gidiyor. Bir hafta önce YDÜ’yü yenen takım gitmiş, yerine benim bu saatte burada ne işim var havasında oynayan bir takım gelmiş. Koop kendine çeki düzen vermeli ve kafalarında yeni yılda sadece ama sadece basketbol düşünmeli. Yoksa bu ligde işleri çok zor olur.

Cuma akşamı ise Mapfree oyunun sonunu nasıl oynaması gerektiğini gösterdi. Kadri hoca, Sercem ile ikinci periyotta yan yana oturdu ama son bölümde sahaya sürdüğü oyuncu ile de maçı aldı. Kercem – Sercem kardeşler, ABD’lilerden bana göre daha iyi iş yaptılar ama Mapfree’de sorun bu ikilinin ara transferde isimlerinin geçmesi. Eğer bu ikiliden biri Koop’a diğeri de Girne’ye giderse onların yerlerini dolduracak isimler almalı. Kadri hoca ona göre stratejisini yapmalı ve bu iki isme alternatifler bulması lazım. Eğer bu ikili giderse Jordan, Champaigne yeni gelecek Sırp ile bu lig gitmez benden söylemesi. Hem Oşan patronlarına hem de Kadri Hoca’ya duyurulur.

Girne Üniversitesi’nde genç isimler zaman zaman maçlarda zorlanıyorlar. Lise finalinin yıldızı Diyar hasta olarak çıktığı maçta zaman zaman etkili oldu ama oyuna fazla giremedi. Bu ekipte iki ABD’linin yanına üçüncü bir yabancı ve Ahmet Dağer’i dinlendirecek tecrübeli isim alınması gerekiyor. Arkan hoca maçın son bölümünde düşen ritim konusunda da çalışmalıdır.

Hakemlerimiz kimse kusura bakmasın ama idare ediyorlar. MHK’nın önemli isimleri Soner Evitan ile Eser Taçoy bana kızacak ama ikinci devre için adamlarını daha iyiye getirmelidirler. Lig uzun maraton.