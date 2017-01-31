31 Ocak 2017

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Liderlik yarışı kızıştı

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Liderlik yarışı kızıştı
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K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup’ta Maraş, Beyaz Grup’ta ise Ozanköy haftayı zirvede noktalarken her iki ligde de liderlik yarışına büyük heyecan geldi

 Okan KARADEMİR

2016-2017 futbol sezonunda toplam 21 takımın Kırmızı ve Beyaz olmak üzere 2 ayrı grupta mücadele ettiği K-Pet 1. Ligi’ne hafta sonu oynanan maçlarla ikinci devreler start aldı. 10 takımlı Kırmızı Grup’ta 10. hafta, 11 takımlı Beyaz Grup’ta ise 12. hafta maçları tamamlandı.

 

Kırmızı Grup

  1. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında 5 maç oynandı. Toplam 20 golün atıldığı haftada 2 maç beraberlikle sonuçlanırken 3 takım da evinde galibiyete ulaştı. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Maraş konuk ettiği Yeşilova’yı yenerek rakibiyle puanlarını eşitledi ve ikili averaj üstünlüğü ile de zirveye yerleşti.

 

Beyaz Grup

K-Pet 1. Lig Beyaz Grup 12. haftasında oynanan 5 karşılaşmada ise toplam 15 gol kaydedildi. 2 maçın beraberlikle tamamlandığı haftada 2 takım evinde 1 takım da deplasmanda kazandı. Ozanköy, Esnetepe ile berabere kalasa da liderliğini korudu. Gönyeli ise Girne Halk Evi deplasmanında haftanın en farklı skoruna imza attı.

 

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP 10. HAFTA

HAMİTKÖY-MEHMETÇİK: 3-1

DİPKARPAZ-MESARYA:  2-2

DÜZKAYA-Y. BOĞAZİÇİ: 2-0

AKOVA-GÖÇMENKÖY: 1-1

MARAŞ-M.A. YEŞİLOVA: 5-3

 

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR                             O             G             B             M            A             Y              AV           P

1.MARAŞ                              10           6             2             2             23           15           8             20

2.M. A. YEŞİLOVA                 10           6             2             2             23           13           10           20

3.AKOVA                               10           5             2             3             23           16           7             17

4.GÖÇMENKÖY                    10           3             5             2             23           12           11           14

5.Y. BOĞAZİÇİ                       10           4             1             5             20           22           -2            13

6.MEHMETÇİK                      10           3             4             3             15           17           -2            13

7.HAMİTKÖY                        10           4             1             5             12           16           -4            13

8.MESARYA                          10           3             3             4             18           25           -7            12

9.DÜZKAYA                           10           4             2             4             19           15           4             14

10.DİPKARPAZ                     10           0             2             8             10           35           -25          2

NOT: İkili averajda Maraş, M.A. Yeşilova’ya karşı üstün

 

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K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP 12. HAFTA

G.H. EVİ-GÖNYELİ:  0-6

  1. BAĞCIL-DENİZLİ: 1-0

TATLISU-KARŞIYAKA: 0-0

OZANKÖY-ESENTEPE: 2-2

LAPTA-DOĞANCI: 3-1

 

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU

Takımlar                                 O             G             B             M            A             Y              AV           P

1.OZANKÖY                          12           8             3             1             25           9             16           27

2.LAPTA                                 12           7             3             2             21           11           10           24

3.ESENTEPE                           12           6             5             1             19           10           9             23

4.G. H. EVİ                             12           6             2             4             17           25           -8            20

5.GÖNYELİ                            12           4             5             3             18           13           5             17

6.DOĞANCI                           12           5             2             5             16           17           -1            17

7.TATLISU                             11           2             5             4             16           20           -4            11

8.B. BAĞCIL                          12           2             5             5             12           16           -4            11

9.SERDARLI                           11           3             1             7             9             18           -9            10

10.DENİZLİ                            12           1             6             5             7             11           -4            9

11.KARŞIYAKA                     12           1             3             8             12           22           -10          6

 

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