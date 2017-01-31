Liderlik yarışı kızıştı

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup’ta Maraş, Beyaz Grup’ta ise Ozanköy haftayı zirvede noktalarken her iki ligde de liderlik yarışına büyük heyecan geldi
Okan KARADEMİR
2016-2017 futbol sezonunda toplam 21 takımın Kırmızı ve Beyaz olmak üzere 2 ayrı grupta mücadele ettiği K-Pet 1. Ligi’ne hafta sonu oynanan maçlarla ikinci devreler start aldı. 10 takımlı Kırmızı Grup’ta 10. hafta, 11 takımlı Beyaz Grup’ta ise 12. hafta maçları tamamlandı.
Kırmızı Grup
- Lig Kırmızı Grup 10. haftasında 5 maç oynandı. Toplam 20 golün atıldığı haftada 2 maç beraberlikle sonuçlanırken 3 takım da evinde galibiyete ulaştı. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Maraş konuk ettiği Yeşilova’yı yenerek rakibiyle puanlarını eşitledi ve ikili averaj üstünlüğü ile de zirveye yerleşti.
Beyaz Grup
K-Pet 1. Lig Beyaz Grup 12. haftasında oynanan 5 karşılaşmada ise toplam 15 gol kaydedildi. 2 maçın beraberlikle tamamlandığı haftada 2 takım evinde 1 takım da deplasmanda kazandı. Ozanköy, Esnetepe ile berabere kalasa da liderliğini korudu. Gönyeli ise Girne Halk Evi deplasmanında haftanın en farklı skoruna imza attı.
K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP 10. HAFTA
HAMİTKÖY-MEHMETÇİK: 3-1
DİPKARPAZ-MESARYA: 2-2
DÜZKAYA-Y. BOĞAZİÇİ: 2-0
AKOVA-GÖÇMENKÖY: 1-1
MARAŞ-M.A. YEŞİLOVA: 5-3
K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MARAŞ 10 6 2 2 23 15 8 20
2.M. A. YEŞİLOVA 10 6 2 2 23 13 10 20
3.AKOVA 10 5 2 3 23 16 7 17
4.GÖÇMENKÖY 10 3 5 2 23 12 11 14
5.Y. BOĞAZİÇİ 10 4 1 5 20 22 -2 13
6.MEHMETÇİK 10 3 4 3 15 17 -2 13
7.HAMİTKÖY 10 4 1 5 12 16 -4 13
8.MESARYA 10 3 3 4 18 25 -7 12
9.DÜZKAYA 10 4 2 4 19 15 4 14
10.DİPKARPAZ 10 0 2 8 10 35 -25 2
NOT: İkili averajda Maraş, M.A. Yeşilova’ya karşı üstün
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K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP 12. HAFTA
G.H. EVİ-GÖNYELİ: 0-6
- BAĞCIL-DENİZLİ: 1-0
TATLISU-KARŞIYAKA: 0-0
OZANKÖY-ESENTEPE: 2-2
LAPTA-DOĞANCI: 3-1
K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y AV P
1.OZANKÖY 12 8 3 1 25 9 16 27
2.LAPTA 12 7 3 2 21 11 10 24
3.ESENTEPE 12 6 5 1 19 10 9 23
4.G. H. EVİ 12 6 2 4 17 25 -8 20
5.GÖNYELİ 12 4 5 3 18 13 5 17
6.DOĞANCI 12 5 2 5 16 17 -1 17
7.TATLISU 11 2 5 4 16 20 -4 11
8.B. BAĞCIL 12 2 5 5 12 16 -4 11
9.SERDARLI 11 3 1 7 9 18 -9 10
10.DENİZLİ 12 1 6 5 7 11 -4 9
11.KARŞIYAKA 12 1 3 8 12 22 -10 6