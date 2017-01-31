Liderlik yarışı kızıştı

K-Pet 1. Lig Kırmızı Grup’ta Maraş, Beyaz Grup’ta ise Ozanköy haftayı zirvede noktalarken her iki ligde de liderlik yarışına büyük heyecan geldi

Okan KARADEMİR

2016-2017 futbol sezonunda toplam 21 takımın Kırmızı ve Beyaz olmak üzere 2 ayrı grupta mücadele ettiği K-Pet 1. Ligi’ne hafta sonu oynanan maçlarla ikinci devreler start aldı. 10 takımlı Kırmızı Grup’ta 10. hafta, 11 takımlı Beyaz Grup’ta ise 12. hafta maçları tamamlandı.

Kırmızı Grup

Lig Kırmızı Grup 10. haftasında 5 maç oynandı. Toplam 20 golün atıldığı haftada 2 maç beraberlikle sonuçlanırken 3 takım da evinde galibiyete ulaştı. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Maraş konuk ettiği Yeşilova’yı yenerek rakibiyle puanlarını eşitledi ve ikili averaj üstünlüğü ile de zirveye yerleşti.

Beyaz Grup

K-Pet 1. Lig Beyaz Grup 12. haftasında oynanan 5 karşılaşmada ise toplam 15 gol kaydedildi. 2 maçın beraberlikle tamamlandığı haftada 2 takım evinde 1 takım da deplasmanda kazandı. Ozanköy, Esnetepe ile berabere kalasa da liderliğini korudu. Gönyeli ise Girne Halk Evi deplasmanında haftanın en farklı skoruna imza attı.

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP 10. HAFTA

HAMİTKÖY-MEHMETÇİK: 3-1

DİPKARPAZ-MESARYA: 2-2

DÜZKAYA-Y. BOĞAZİÇİ: 2-0

AKOVA-GÖÇMENKÖY: 1-1

MARAŞ-M.A. YEŞİLOVA: 5-3

K-PET 1.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.MARAŞ 10 6 2 2 23 15 8 20

2.M. A. YEŞİLOVA 10 6 2 2 23 13 10 20

3.AKOVA 10 5 2 3 23 16 7 17

4.GÖÇMENKÖY 10 3 5 2 23 12 11 14

5.Y. BOĞAZİÇİ 10 4 1 5 20 22 -2 13

6.MEHMETÇİK 10 3 4 3 15 17 -2 13

7.HAMİTKÖY 10 4 1 5 12 16 -4 13

8.MESARYA 10 3 3 4 18 25 -7 12

9.DÜZKAYA 10 4 2 4 19 15 4 14

10.DİPKARPAZ 10 0 2 8 10 35 -25 2

NOT: İkili averajda Maraş, M.A. Yeşilova’ya karşı üstün

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K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP 12. HAFTA

G.H. EVİ-GÖNYELİ: 0-6

BAĞCIL-DENİZLİ: 1-0

TATLISU-KARŞIYAKA: 0-0

OZANKÖY-ESENTEPE: 2-2

LAPTA-DOĞANCI: 3-1

K-PET 1.LİG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P

1.OZANKÖY 12 8 3 1 25 9 16 27

2.LAPTA 12 7 3 2 21 11 10 24

3.ESENTEPE 12 6 5 1 19 10 9 23

4.G. H. EVİ 12 6 2 4 17 25 -8 20

5.GÖNYELİ 12 4 5 3 18 13 5 17

6.DOĞANCI 12 5 2 5 16 17 -1 17

7.TATLISU 11 2 5 4 16 20 -4 11

8.B. BAĞCIL 12 2 5 5 12 16 -4 11

9.SERDARLI 11 3 1 7 9 18 -9 10

10.DENİZLİ 12 1 6 5 7 11 -4 9

11.KARŞIYAKA 12 1 3 8 12 22 -10 6