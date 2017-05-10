Liderlere AB konularında sunum

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis, adada olası çözümden önce Avrupa Birliği ile ilgili konularda bilgilendirildi.

Liderler, bugün Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ve Avrupa Komisyonu’nun müzakerelerdeki temsilcisi Peter Van Nuffel ile biraraya geldi.

Görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Avrupa Komisyonu yetkilileri, toplantıda Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis’e, AB ile ilgili konularda çözümden önce yapılması gerekenlere ilişkin sunum yaptı.