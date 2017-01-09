Cenevre’de Liderler günün ilk görüşmesini tamamladı.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis’in katılımıyla İsviçre’deki Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde saat 11:00’de başlayan görüşme saat 15:00’de sona erdi..

Müzakerelerde bugün “Mülkiyet” konusu ele alındı ardından,Yönetim ve Güç Paylaşımı”na geçildi.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre toplantının mülkiyetle ilgili bölümünde, bu başlıkta açıkta kalan ve uzlaşı bekleyen alanlardan yeni uzlaşılar sağlanabilecek hususlar belirlendi.

Belirlenen bu hususların uzlaşılara dönüşmesi için teknik uzmanlar çalışmaya başladı.Mülkiyet konusundaki teknik çalışmaya tarafların gerek görmesi durumunda, ilgili konular ele alınırken, IMF ve Dünya Bankası uzmanlarının davet edilebileceği belirtildi.

Görüşmeler saat 17:00-19.00 saatleri arasında müzakereciler düzeyinde devam edecek . Liderler bu akşam saat 19:30’da ikinci kez biraraya gelecek ve görüşme saat 22:00’ye kadar sürecek.

Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, görüşmelerle ilgili saat 16:30’da basına açıklama yapacak.