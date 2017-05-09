Liderler bir araya geliyor

Kıbrıslı Türk ve Rum liderler, yarın birlikte ara bölgede Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey ve Avrupa Komisyonu’nun müzakerelerdeki temsilcisi Peter Van Nuffel ile bir araya gelecek.

Müzakerelerin yapıldığı binada gerçekleşecek görüşme saat 11.00’de başlayacak.

Verwey ve Nuffel, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’e, AB ile ilgili konularda çözümden önce yapılması gerekenlere ilişkin sunum yapacak. Toplantıda, Türk, Rum ve AB Komisyonu uzmanlarından oluşan AB Uyum Komitesi’nin bir süreden beridir adada yürüttüğü çalışmalar da ele alınacak.

Komite, olası çözüm anlaşması yürürlüğe girdiği zaman, AB müktesebatının uygulanması yönünde gelecekteki Kıbrıs Türk kurucu devletinin daha iyi hazırlanmasını sağlamayı amaçlıyor.