Lider tepede takıldı:1-1

K-Pet 1.Lig Beyaz Grupta ikinci devrenin açılış maçında lider Ozanköy, Gönyeli deplasmanında puan kaybetti
GÖNYELİ PUANI 80’DE KURTARDI:
Ligde yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken Gönyeli, lig lideri Ozanköy’ü konuk ettiği maçta 54’te 1-0 geriye düşerken, beraberlik golünü 80’inci dakikada atarak 1 puan almayı başardı
Yer: Gönyeli Stadı
Hakemler: Timur Ercan Bodi, Sonay Dericioğlu, Kaan Koday
Gönyeli: Kemal, Mehmet Barkınay, İbrahim (Dk.79 İbrahim Kaba), Reşat, Tuğrul (Dk.75 Serkan), Menteş (Dk.58 Tahir), Sabri, Raif, Yusuf Palaz, Erdoğan Murat, Akın
Ozanköy: Mehmet Emin, Mehmet Kanat, Saydam, Dalyan, Hüseyin Çakmak, Michalis, Mehmet Gül, Cemil (Dk.82 Ali), Bekir Yıldız (Dk.78 Serhan), Burak Koçar, Hüseyin Aydıngönül (Dk.88 Nedim)
Goller: Dk.80 Akın (Gönyeli) Dk.54 Hüseyin Aydıngönül (Ozanköy)
K-PET 1.Lig Beyaz Grup’taki mücadelede Gönyeli geriye düştüğü karşılaşmada grup lideri Ozanköy ile 1-1 beraber kaldı.
2.dakikada Ozanköy’den Bekir’in sağdan ortaladığı top kaleye doğru gitti, kaleci Kemal güçlükle topu önledi.
10.dakikada Gönyeli’den İbrahim’in soldan ortaladı, Akın’ın şutunda top yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
24.dakikada yine İbrahim soldan çok sert vurdu, kaleci Mehmet Emin gole izin vermedi.
34.dakikada Ozanköy’den Bekir’in soldan sert şutunda kaleci Kemal topu tokatladı.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
- dakikada Ozanköy atağında sağdan yapılan ortada ceza sahasında Hüseyin Aydıngönül müthiş bir röveşata ile topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
58.dakikada Bekir’in soldan ortasında Burak altı pas bölgesinde vurdu, top auta gitti.
68.dakikada İbrahim’in soldan ortasında Sabri topu indirdi, Akın ceza sahası içinde topa vuramayınca Gönyeli net pozisyondan yararlanamadı.
80.dakikada Akın ceza sahasında rakiplerinden sıyrılarak plase vuruşunda skoru 1-1 yaptı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.