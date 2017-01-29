Lider kaldığı yerden: 2-1

Süper Lig lideri Yenicami sezonun ilk maçında ve aynı zamanda ligde tek mağlup olduğu takım olan Yalova’yı ikinci devrenin açılış maçında 2-1 mağlup etti

3 PUAN ADİL VE ALTIN’DAN:

Lider Yenicami güçlü rakibi Yalova karşısında Adil ve Mehmet Altın’ın golleri ile 3 puana ulaşırken, konuk Yalova’nın tek golü son dakikada Abia’dan geldi. Devre arası flaş transferleri ile dikkat çeken Yalova, Yenicami karşısında pek etkili olamadı

PUAN FARKI 11 OLDU:

Yenicami sezonun ikinci devresine en yakın rakibinin 9 puan önünde başlamıştı. Takipçilerinin puan kaybettiği haftada Yalova karşısında 2-1 galip gelen Yenicami puan farkını 11’e çıkararak şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mehmet Malek (***), Mehmet Ekşici (***), Sabriye Atikoğlu (***)

Yenicami: Yusuf (**), Hüseyin (**), Mehmet Göktaş (***), Erbay (**), Çağdaş (**), Emin (**)(Dk.69 Tansel (**)), Adil (***), Ünal (**)(Dk.88 Ömer), Mehmet Altın (***)(Dk.83 Rıfat), John (**), İbrahim Çıdamlı (**)

Yalova: İrfan (**), Ali (**), Mahmut (*), Mithat (*)(Dk.57 Civan (*)), Muammer (*)(Dk.82 Selçuk), Erdinç (*), Abia (**), Neval (*), Serkan (**), Aykut (*), Emmanuel (*)(Dk.59 David (**))

Goller: Dk.19 Adil, Dk. 66 Mehmet Altın (Yenicami) Dk.90+3 Abia (Yalova)

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda güneşli ancak aşırı soğuk havada oynanan maçta K-Pet Süper Lig lideri Yenicami, sezonun ilk haftasında ve aynı zamanda da ligde tek mağlup olduğu takım olan Yalova’yı konuk etti.

Devre arası yaptığı flaş transferleri ile dikkat çeken Yalova’nın pek etkili olamadığı maçta 2-1 galip gelen Yenicami en yakın rakibi ile olan puan farkını 11’e çıkardı.

Önemli dakikalar:

14.dakikada Çağdaş’ın soldan ortasında John topu ceza sahasına indirdi. Mehmet Altın’ın gelişine vuruşunda top defanstan döndü.

19.dakikada soldan Çağdaş’ın ortasında ceza sahasında Adil sert bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

22.dakikada Serkan ve Aykut anlaşmazlığında top John’un önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan John vurmakta gecikince kaleci topu kontrol etti.

32.dakikada ceza sahası içinde Mehmet Altın topu kafa ile indirdi. Hüseyin müsait durumda topu auta gönderdi.

İlk yarı 1-0 Yenicami üstünlüğünde tamamlandı.

46.dakikada Mehmet Altın’ın pasında Emin’in sağ çaprazdan şutunda topu kaleci çıkardı.

61.dakikada David’in ceza sahasında göğsü ile düzelttiği topa dönerek vurdu ve top yan direğin dibinden auta gitti.

63.dakikada ceza sahasında Abia’nın şutunda top kalecinin de müdahalesiyle kornere çıktı.

66.dakikada sağdan Hüseyin’in ortasında ceza sahasında Mehmet Altın’ın şutunda top kalecinin altından filelere gitti ve Yenicami skoru 2-0 yaptı.

90+3.dakikada sağdan Ali Özbahar’ın pasında ceza sahası içinde Abia skoru 2-1 yapan golü kaydetti.

Karşılaşma 2-1 Yenicami üstünlüğünde tamamlandı.