Libya uçağı kaçırıldı

İçinde 118 kişi bulunan Libya uçağı, kaçırılarak Malta’ya indirildi. Kaddafi yanlısı olduğu belirtilen hava korsanı, uçağı patlatmakla tehdit ediyor.

Libya‘da Afriqiyah Havayolları’nın Sebha‘dan Trablus‘a giden iç hat seferini gerçekleştiren Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı kaçırıldı. Uçağı kaçıran hava korsanının eski Libya lideri Kaddafi yanlısı olduğu öne sürülüyor.

İçinde 111 yolcu, 7 mürettebat bulunan uçak, elinde el bombası olduğu iddia edilen bir hava korsanı tarafından Luka kentindeki Uluslararası Malta Havalimanı’na indirildi. Hava korsanı, uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor.

ÖZEL TİM BEKLİYOR

Malta Başbakanı Joseph Muscat, güvenlik güçlerinin müdahale etmek için havalimanında hazır beklediğini açıkladı.

Yerel saatle 10.20’de Sebha’dan kalkan 8U209 sefer sayılı uçağın 11.20’de Trablus’ta olması gerekiyordu ancak yolcular aynı saatte kendilerini Malta’da buldu.



Sebha’dan kalkan uçağın rotası, ele geçirildikten sonra korsan tarafından böyle değiştirildi.

GEÇEN HAFTA DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Geçen hafta cuma günü aynı havayolu şirketinin bir uçağı silahlı saldırıya uğramıştı. Uzak mesafeden açılan ateşte bir başka Airbus gövdesinden hasar almıştı.

Libya Havayolları’nın CEO’su Fatih El-Şatti ise kim oldukları bilinmeyen bir silahlı grup tarafından kaçırılmış ve 47 gün sonra 8 Aralık’ta serbest bırakılmıştı.

Ekim ayında ise AB yetkililerini taşıyan küçük bir uçak Malta’da düşmüş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

9 Haziran 1997’de de Malta Hava Yolları’na ait La Valetta-İstanbul seferini yapan uçak, İsmail Beyazpınar ve Nusret Akmercan tarafından Köln’e kaçırılmıştı. Korsanlar, Papa’ya suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca‘nın serbest bırakılması amacıyla eylemi gerçekleştirmişti.