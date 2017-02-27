LG G6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

LG G6 Mobil Dünya Kongresi kapsamında dünyaya tanıtıldı. Peki LG G6 hangi teknik özelliklerle geliyor? Fiyatı belli oldu mu? Tasarımı nasıl? İşte LG G6 hakkında merak ettiğiniz her şey…

LG G6’da LG’nin en çok üstünde durduğu alan, telefonun FullVision ekranı. Firma, FullVision ile daha büyük, telefon deneyiminizi daha yoğun bir hale getiren bir ekran sunmayı amaçlıyor. Telefonun boyutlarında büyük bir değişiklik yapılmadığından, LG G6 taşınabilirlik konusunda da iddialı.



163 gram ağırlığında ve 7.9 mm kalınlığında olan LG G6, 5.7 inç büyüklüğünde geniş bir ekranla karşımıza çıkıyor. 1440 x 2880 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir panel kullanan G6, yüzde 78.6 gibi oldukça başarılı bir ekran gövde oranına da sahip. Ayrıca G6’nın 16:9 ekran formatı yerine 18:9 ekran formatını kullandığını da belirtelim. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da koruma sunan cihaz, 1.5 metreye kadar 30 dakika boyunca su geçirmiyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 821 işlemcisinden alan LG G6, grafik işlemci olarak ise Adreno 530 kullanıyor. 4 GB RAM ve 32/64 GB dahili depolama alanı da sunan G6, 256 GB’a kadar microSD kart desteğine de sahip. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ve yenilenen LG UX 6.0 UI arayüzüyle gelecek olan G6, Google Assistant desteğine de sahip durumda.

LG G6, ana kamera olarak 13 megapiksellik çift kamera kullanıyor. Kullanılan 13 megapiksellik kameralardan biri f/2.4 diyafram açıklığı sunarken diğeri ise f/1.8 diyafram açıklığı, OIS ve 125 derece geniş açı desteği sunuyor. Ön kamera olarak ise 100 derece geniş görüş açısı sunan 5 megapiksellik f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir lens tercih edilmiş.

LG, telefonun Mystic White, Astro Black ve Ice Platinum olmak üzere üç renk seçeneğiyle geleceğini söylüyor.