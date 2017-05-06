Levent kupaya yakın: 63-34

Yıldız Kızlar Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Leventspor, Yakın Doğu Üniversitesi’ni 63-34 yendi.
İki maç kazanım esasına göre oynanan finalin ilk maçı önceki akşam Levent Kolej’de yapıldı. Leventspor baştan sona üstün oynadığı maçta Yakın Doğu Üniversitesi’ni mağlup ederek seride 1-0’lık avantaj yakaladı.
Leventspor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan serinin ikinci maçı bugün saat 15.00’te NEU RA 25 Spor Salonu’nda yapılacak.
Karşılaşmayı Levent kazanması halinde seriyi 2-0 yapacak ve şampiyon olacak.
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