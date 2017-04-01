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01 Nisan 2017

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Lens: Ölüme kendini hazırlayamazsın

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Lens: Ölüme kendini hazırlayamazsın
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Sunderland’dan kiralık geldiği Fenerbahçe’de başarılı bir performans sergileyen Jeremain Lens geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Hollandalı futbolcu ELF Voetbal dergisine verdiği özel röportajda Fenerbahçe’ye transfer olup olmayacağı sorusunu da yanıtladı.

Adı Beşiktaş’la da anılan futbolcu Sarı-Lacivertli ekiple sıkı bağları olduğunu b elirtirken ‘Asla bir başka Türk kulübü için Fenerbahçe’den ayrılmam. Böyle bir şeyi kulübüme,taraftarlara ve kendime yapamam. Bu kulübü çok seviyorum’ dedi.

Babasının kaybettikten sonra görev yaptığı Osmanlıspor maçına da değinen Lens ‘Hayatımda kendimi veremediğim tek maçtı. Hiç odaklanamadım. İyi uyuyamadım ve hiç çalışamadım.’ diye konuştu.

Babasının ölüm haberini aldığında ağlamaya başladığını da ifade eden Lens ‘Hasta olduğunda sakin kaldım. Güçlü durdum. Ancak o son haberi aldım ve ağlamaya başladım. Böyle bir duruma kendini hazırlayamazsın’ dedi.

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