Lefkoşa’nın her iki yakasını birleştiren ralli için hazırlıklar başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ev sahipliğini üstlendiği ve bu yıl 16-18 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ile Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) bir ayağı olan Kıbrıs Rallisi kapsamındaki seyirci özel etabı çalışmaları bugün başladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Touring Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde dördüncüsü yapılacak Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ve Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) Lefkoşa seyirci özel etabının geçmiş yıllarda başarılı bulunması nedeniyle bu yıl Balıkesir ve Vadili seyirci özel etapları da organizasyona dahil edildi.

Bu amaçla bugün LTB’nin organizasyonunda geniş katılımlı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda; Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enformasyon Dairesi, Spor Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı, Lefkoşa Kaymakamlığı, Değirmenlik Belediyesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, LTB Meclis üyeleri, ilgili LTB şubeleri, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu yetkililerinin yanı sıra LTB Başkanı Mehmet Harmancı da hazır bulundu.

HARMANCI

Toplantının başında konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2014 yılından itibaren Lefkoşa’ya büyük hareketlilik kazandıran, Avrupa Ralli Şampiyonası ile Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın bir ayağı olan Kıbrıs Rallisi’ne ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Kurumlararası işbirliği ve dayanışma ile 3 kez gerçekleştirilen rallinin bir kez daha güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Harmancı, özellikle Karayolları Dairesi’nin mutlaka organizasyona katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılan tüm yetkililere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Harmancı, bu yıl da organizasyonun sorunsuz geçmesi için LTB’nin her türlü desteği sağlayacağını sözlerine ekledi.