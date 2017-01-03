Lefkoşa’da YDÜ Mağusa’da DAÜ

YDÜ VE DAÜ LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ: Kadınlar Ligi’nde Yakın Doğu, Çamlık karşısında 3-1 ve erkeklerde de DAÜ, Çamlık önünde 3-2 kazanarak klasmanı lider bitirmeyi garantilediler

Voleybol Liglerine dün akşam dört karşılaşma ile devam edildi.

Kadınlar Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi liderliğini sürdürürken, Büyük Erkekler Ligi’nde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi liderliğe yükseldi

Lefkoşa’da YDÜ: 3-1

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Kadınlar Ligi’nin önemli karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yakın Doğu Üniversitesi, Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor’u 3-1 mağlup etti. Baştan sona çekişmeli geçen maçta Yakın Doğu ilk seti 26-24 ve ikinci seti de 27-25 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanan Çamlık bu seti 25-22 alarak durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sette Çamlık uzun süre önde olmasına rağmen Yakın Doğu toparlandı ve seti 25-21 maçı da 3-1 kazandı.

Kadınlar Ligi’nde gecenin diğer maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Vakıflar’ı 3-0’la geçti.

Beş setlik maç DAÜ’nün

Voleybol Büyük Erkekler Ligi’nde zirveyi ilgilendiren maçta Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa Çamlıkspor’u 3-2 yenerek liderliğe yükseldi. Bu zorlu beş setlik mücadele zevkli ve çekişmeli geçti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan diğer maçta ise Vakıflar, Yeni Erenköy Belediyesi’ni set vermeden 3-0 mağlup etti.

Kadınlar Ligi

Takımlar O G M AS VS P AV

1 YDÜ 6 5 1 16 5 15 11

2.DAÜ 7 5 2 16 7 15 9

3.GMBÇ 5 3 2 11 7 9 4

4.Vakıflar 6 2 4 6 13 6 -7

5.Y.Erenköy BLD. 6 0 6 1 18 0 -17

Büyük Erkekler Ligi

Takımlar O G M AS VS P AV

1.DAÜ 7 5 2 17 11 15

2.GMBÇ 7 5 2 19 8 16 11

3.Vakıflar 7 4 3 12 10 10 2

4.Y.Erenköy BLD. 7 0 7 5 21 1 -16