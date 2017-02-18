19 Şubat 2017

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Lefkoşa’da kaza! 1 araç ters döndü

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Lefkoşa’da kaza! 1 araç ters döndü
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Atatürk Öğretmen Akademisi ile Yarim Çemberi arasında saat 20.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Bir araç ters döndü.

FT 363 plakalı salon araç yol kararında park halinde olan LP 702 plaka solan aracın on çamurluğuna vurarak ters döndü. FT 363 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan kişi ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden alınan bilgiye göre sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis soruşturması sürüyor.

trafik kazası

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