09 Şubat 2017

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Lefkoşa’da kapatılan yollar trafiğe açıldı

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Lefkoşa’da kapatılan yollar trafiğe açıldı
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Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, “Güney Kıbrıs’tan Metehan bölgesine ciddi oranda su geldi. Bu su Ortaköy’de etkili oldu”dedi.

BRT muhabirine açıklama yapan Harmancı, su seviyesinin ciddi oranda yükslediğini ifade ederek, ancak yapılan çalışmalar sonucu Ortaköy’de kapatılan yolların trafiğe açıldığını belirtti.

Harmancı, Lefkoşa için endişelenilecek bir durum olmadığını, halkın panik yapmamasını da istedi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran da, Lefkoşa Kaymakamı ile görüştüklerini su seviyesinin düştüğünü, bütün yolların trafiğe açıldığını belirtti.

Buran, “KKTC’de en fazla yağış Güzelyurt’a oldu ancak o da ciddi bir değil” dedi.

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