Lefkoşa’da Feci Kaza! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Lefkoşa’da bu akşam meydana gelen trafik kazasında 39 yaşındaki Ertan Hasan yaşamını yitirdi.
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda saat 22.00 sıralarındaki kaza, Ertan Hasan’ın kullandığı FU 459 plakalı aracın yoldan çıkıp orta refüje çarpması ve karşı şeride geçmesiyle yaşandı.
TAK muhabirinin Polis Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Ertan Hasan’ın aracı eski Doktoroğlu mağazası civarında önce orta refüje çarptı, ardından karşı şeride geçerek yana devrildi.
Kazada ağır yaralanan Ertan Hasan, ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.
Bu akşamki kaza, 2017 yılının ilk ölümlü kazası oldu. KKTC’de geride bıraktığımız 2016 yılında 36 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmişti.
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