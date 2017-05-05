En Üst

05 Mayıs 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Lefkoşa’da elektrik kesintisi

Tarih:
Bir yorum bırakın
40 Görüntüleme
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Haber İçi Üst
Paylaş4
+1
Paylaş
Pin

Lefkoşa’nın bazı bölgelerine yarın elektrik enerjisi verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı, yarın 10.00-11.00 saatleri arasında Hamitköy, Dumlupınar ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Şehit Çocuğu Arsaları, Gönyeli Belediye Başkanlığı Binası’nın batısı, Öğretmen Sosyal Konutları, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Mahkemeler bölgesi ve Ledra Palas bölgeleri ile civarlarında elektrik kesintisi olacak.

Çalışmalardan dolayı 09.00-14.00 saatleri arasında ise Lefkoşa İhtiyat Sandığı Dairesi’nin bulunduğu bölge ve civarına elektrik enerjisi verilemeyecek

Kıbrıs

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş4
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King