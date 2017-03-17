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17 Mart 2017

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Kıbrıs

Lefkoşa-Girne Anayolu Ciklos bölgesi 6 saat trafiğe kapatılacak

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Lefkoşa-Girne Anayolu Ciklos bölgesi 6 saat trafiğe kapatılacak
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Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos bölgesi, pazar günü 06.00 – 12.00 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından, Lefkoşa – Girne anayolunun Ciklos mevkiinde ağır iş makineleri ile yüksek gerilim hattı temel kazı çalışmaları yapılacağından, çalışma esnasında yola kaya düşme olasılığına karşı, 06.00 – 12.00 saatleri arasında yolda ulaşım çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

ULAŞIM DAĞ YOLU VE YILMAZKÖY-ÇAMLIBEL’DEN

Çalışma süresince, araç sürücülerinin ulaşımlarını Girne-Değirmenlik anayolu (dağ yolu) ile Yılmazköy – Çamlıbel güzergâhından sağlamaları gerektiği, ayrıca yolun kapalı olduğu süre içerisinde, yüklü kamyonlarla ağır iş makinelerinin Girne-Değirmenlik anayolu (dağ yolu) ve Çamlıbel-Girne anayolunda trafikte bulunmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu.

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