26 Ocak 2017

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Lefkoşa Devlet Hastanesi park yeri üç gün kapalı olacak

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Lefkoşa Devlet Hastanesi park yeri üç gün kapalı olacak
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Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi park yeri, tadilat çalışmaları dolayısıyla yarından itibaren üç gün kullanılamayacak.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı’nın yazılı açıklamasına göre, tadilat çalışmaları dolayısıyla çalışanların, ziyaretçilerin ve hastaların araçlarını otoparka park etmesine izin verilmeyecek.

Açıklamaya göre, bu süre içerisinde doğu tarafındaki park yerleri kullanılabilecek.

Dizdarlı konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Hastalarımızın hastaneye bu süre içerisinde mümkün olduğunca başkaları tarafından getirilip işlerinin bitiminde aranmalarını, toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini rica ederiz” diyerek, “daha modern ve insani” bir park alanı yaratmak adına verilen geçici rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

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Havadis Gazetesi

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