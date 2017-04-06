Lefke’nin tur programına bahçeler de dahil edildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Lefke Belediyesi, Lefke Kaymakamlığı, Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke Sivil Toplum Örgütleri ve N.T.L Turizm işbirliğinde bir ilke imza atıldı.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Almanya ve İskandinav ülkelerinden gelen 170 turist yapılan organizasyonla Yavaş Kent Lefke’nin bahçelerinde portakal topladı.

Organizasyon çerçevesinde, konuklar Hasan Öksüz’e ait bahçede önce portakal hasadını izledi sonra hasada katıldı. Turistlere Lefke Belediyesi ve bahçe sahibinin organizasyonu ile topladıkları portakallardan sıkılarak ikram edildi.

Etkinliğe katılan Cittaslow Teknik Koordinatörü Hasan Karlıtaş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Kaymakamı Halil Çorba, turistlere kent, bölge ve Cittaslow felsefesiyle ilgili kısa bilgiler aktardı.

Tur özel ilgi turizmi kapsamında düzenlendi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Müdürü İpek Tüccaroğlu, etkinliğin bakanlığın özel ilgi turizmine yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında olduğunu belirtti.

Güzelyurt ve Lefke bölgesine ilk kez böylesi bir tur düzenlendiğini kaydeden Tüccaroğlu,turistlerin hasat turizmi çerçevesinde Lefke’de Portakal bahçelerinde portakal hasadını görme ve dalından kopardıkları portakalın suyunu içme imkanı bulduklarını ifade etti.

“Bu proje kapsamında ikinci adım olarak KKTC’nin diğer yerlerindeki farkı ürünlerin tanıtımı için turistleri farklı bölgelere götürmeye çalışacağız” diyen Tüccaroğlu, 21 Nisan’da Taşkent bölgesine “her turiste bir fidan” projesi kapsamında bir kafile götürüleceğini ve turistlerin dikecekleri fidanlara isimlerinin verileceğini kaydetti.

Turizm operatörleri ve halka da çağrıda bulunan Tüccaroğlu, “Lefke’ye gelin ve bu güzellikleri yerinde görün” dedi.